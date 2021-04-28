Turkcell Stajcell'de 2021 başvuruları başladı
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Turkcell Stajcell'de 2021 başvuruları başladı

Turkcell Stajcell'de 2021 başvuruları başladı
Anadolu Ajansı / Muhammet Emin Horuz - Haberler | Güncel

Turkcell'in yetenekli üniversite öğrencilerine staj ve yarı zamanlı çalışma fırsatı sunduğu dijital programı Stajcell 2021'e çevrim içi başvurular başladı.

Turkcell'in yetenekli üniversite öğrencilerine staj ve yarı zamanlı çalışma fırsatı sunduğu dijital programı Stajcell 2021'e çevrim içi başvurular başladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Turkcell, çalışanlarına sağladığı esnek çalışma modelini, yeni nesil istihdam programlarıyla öğrencilere de sunuyor.

İlki salgından dolayı 2020 yılında çevrim içi olarak yapılan Stajcell, bu yıl üniversite 2'nci ve 3'üncü sınıf öğrencilerine uçtan uca dijital bir staj deneyimi sunacak. Başvuru ve değerlendirme sürecini tamamlayan 200 öğrenci, iş hayatına Turkcell'de başlama fırsatı bulacak. Programa başvurular 30 Nisan'a kadar kariyerim.turkcell.com.tr adresinden yapılabilecek.

Stajcell 2021 birçok farklı aşamadan oluşuyor

Turkcell'in dinamik insan kaynakları yaklaşımıyla geliştirilen Stajcell 2021 programına başvuran 2'nci ve 3'üncü sınıf üniversite öğrencileri; Oyunlaştırılmış Genel Yetenek ve İngilizce testini tamamlayarak mülakata davet edilecek. Değerlendirme sürecini başarıyla tamamlayan adaylar Turkcell'de staj yapma imkanı elde edecek. Stajcell stajyerlerini; Turkcell'in üst düzey yöneticileriyle tanışma fırsatı, sosyal etkileşim ve motivasyon arttırıcı birbirinden farklı atölye ve etkinlikler bekliyor.

Programa kabul alan adaylar özel tasarlanmış bir eğitim programından da geçecek. Adaylar program sonunda kurgulayacakları teknoloji tasarımı projelerini farklı gruplar oluşturarak Turkcell'in üst düzey yöneticilerine sunacak. Başarılı olarak değerlendirilenler Turkcell'de part-time çalışma şansına sahip olacak.

Stajcell 2021, dijitalleşmenin İK süreç ve metotlarını etkilediği bugünlerde, öğrencilerin oyunlaştırılmış kurgularla oluşturulan mülakatlardan geçerek beceri ve yetkinliklerini geliştirecekleri oyun deneyimleri sunan bir staj programı olarak tasarlandı. Bu yıl ikincisi gerçekleştirilecek programla gençlerin teorik bilgilerini pratikte deneyimleyerek iş hayatına hazırlanmaları hedefleniyor.

"Gençlere istihdam projeleriyle her geçen gün yeni fırsatlar sunuyoruz"

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen, Turkcell Genel Müdür Yardımcısı Serhat Demir, Turkcell İnsan Kaynakları olarak daha önce olduğu gibi küresel salgın döneminde de gençlerin kariyerlerine yön veren, gelişimlerine katkı sağlayan projeleri geliştirerek hayata geçirdiklerini belirtti.

Dijital istihdam programlarının Türkiye'nin farklı illerindeki gençleri bir araya getirerek onlara sosyalleşme imkanı sağlarken aynı zamanda eğitimlerinde, kişisel gelişimlerinde motivasyon kaynağı da olduğunu vurgulayan Demir, "Ülkemizin gençlerine istihdam projeleriyle her geçen gün yeni fırsatlar sunarak Türkiye'nin daha nitelikli bir insan kaynağıyla geleceğe hazırlanmasına katkı sağlamak bizleri gururlandırıyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Emin Horuz

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