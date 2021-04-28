Dijital program Stajcell 2021'in başvuruları başladı
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Dijital program Stajcell 2021'in başvuruları başladı

Dijital program Stajcell 2021'in başvuruları başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Turkcell'in üniversite öğrencilerine staj ve yarı zamanlı çalışma fırsatı sunduğu dijital programı Stajcell 2021'e başvurular başladı.

Turkcell'in üniversite öğrencilerine staj ve yarı zamanlı çalışma fırsatı sunduğu dijital programı Stajcell 2021'e başvurular başladı. Bu yıl üniversite 2. ve 3. sınıf öğrencilerinin de başvurabileceği programla stajyer olmaya hak kazanan 200 üniversiteli genç, iş hayatına Turkcell'de başlama fırsatı bulacak. Başvurular 30 Nisan'a kadar online yapılabilecek.

Turkcell'in üniversite öğrencilerine staj ve yarı zamanlı çalışma fırsatı sunduğu dijital programı Stajcell 2021'e online başvurular başladı. Şirket, çalışanlarına sağladığı esnek çalışma modelini, yeni nesil istihdam programlarıyla öğrencilere de sunuyor. İlki pandemiden dolayı 2020 yılında online olarak yapılan Stajcell, bu yıl üniversite 2. ve 3. sınıf öğrencilerine uçtan uca dijital bir staj deneyimi sunacak. Başvuru ve değerlendirme sürecini tamamlayan 200 öğrenci, iş hayatına Turkcell'de başlama fırsatı bulacak. Programa başvurular 30 Nisan'a kadar sürecek.

"Küresel salgın dönemini gençlere yönelik dijital projelerle değerlendiriyoruz"

Turkcell Genel Müdür Yardımcısı Serhat Demir programla ilgili yaptığı açıklamada, "İnsan Kaynakları olarak daha önce olduğu gibi küresel salgın döneminde de gençlerin kariyerlerine yön veren, gelişimlerine katkı sağlayan projeleri geliştirerek hayata geçirdik. Dijital istihdam programlarımız Türkiye'nin farklı illerindeki gençleri bir araya getirerek onlara sosyalleşme imkanı sağlarken aynı zamanda eğitimlerinde, kişisel gelişimlerinde motivasyon kaynağı da oluyor. Ülkemizin gençlerine istihdam projeleriyle her geçen gün yeni fırsatlar sunarak Türkiye'nin daha nitelikli bir insan kaynağıyla geleceğe hazırlanmasına katkı sağlamak bizleri gururlandırıyor" diye konuştu.

Stajcell 2021 birçok farklı aşamadan oluşuyor

Şirketin dinamik insan kaynakları yaklaşımıyla geliştirilen Stajcell 2021 programına başvuran 2. ve 3. sınıf üniversite öğrencileri; Oyunlaştırılmış Genel Yetenek ve İngilizce testini tamamlayarak mülakata davet edilecek. Değerlendirme sürecini başarıyla tamamlayan adaylar şirkette staj yapma imkanı elde edecek. Stajcell stajyerlerini; şirketin üst düzey yöneticileriyle tanışma fırsatı, sosyal etkileşim ve motivasyon arttırıcı birbirinden farklı atölye ve etkinlikler bekliyor. Programa kabul alan adaylar özel tasarlanmış bir eğitim programından da geçecek. Adaylar program sonunda kurgulayacakları teknoloji tasarımı projelerini farklı gruplar oluşturarak şirketin üst düzey yöneticilerine sunacak. Başarılı olarak değerlendirilenler Turkcell'de part-time çalışma şansına sahip olacak.

Stajcell 2021, dijitalleşmenin İK süreç ve metotlarını etkilediği günümüzde, öğrencilerin oyunlaştırılmış kurgularla oluşturulan mülakatlardan geçerek beceri ve yetkinliklerini geliştirecekleri oyun deneyimleri sunan bir staj programı olarak tasarlandı. Bu yıl ikincisi gerçekleştirilecek programla gençlerin teorik bilgilerini pratikte deneyimleyerek iş hayatına hazırlanmaları hedefleniyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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