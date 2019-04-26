Dijital-politik' Alanın Doğumu: Gelecekte İnterneti Hangi Süper Güç Domine Edecek?

Küresel internet ağı hükümetlerin dijital şirketler, pazarlar ve kişisel veriler üzerinden reel-politik kontrol sağlamaya çalıştıkları sanal ama son derece gerçek bir savaş alanı haline geldi.

Bu yeni tür reel-politik platforma 'dijital-politik' ismi de veriliyor. Küresel piyasalardan askeri stratejilere kadar pek çok önemli alanda ve seviyede devletler bu dijital-politik üzerinden yeni taktikler ve oyun planları oluşturuyor. Euronews.com'da Görüntüle