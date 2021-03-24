Dijital para reformunda yeni gelişme
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Dijital para reformunda yeni gelişme

24.03.2021 15:02 | Son Güncelleme: 24.03.2021 15:08

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 12 Mart'ta Ekonomi Reformları Eylem Planı'nı açıklamıştı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 12 Mart'ta Ekonomi Reformları Eylem Planı'nı açıklamıştı. Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Ekonomi Reformları takviminin tamamladığını duyurdu.

Eylem planı Kamu Maliyesi, Fiyat İstikrarı, Finansal Sektör, Cari Açık, İstihdam, Kurumsal Yönetişim, Yatırımların Teşvik Edilmesi, İç Ticaretin Kolaylaştırılması, Rekabet, Piyasa Gözetimi ve Denetimi olmak üzere 10 başlıkta ana eylemlerden oluştu. Şüphesiz bu listede en dikkat çeken noktalardan biri de dijital para. Takvime göre; Merkez Bankası dijital paranın ekonomik, teknolojik ve hukuki alt yapısını 31 Aralık 2021 tarihine kadar oluşturacak. Merkez Bankası'nın sorumlu olduğu bu eylem için yasa çıkarılacak. BDDK finansal tüketicinin korunması, piyasa bütünlüğü ve rekabetin güçlendirilmesine yönelik gözetim mekanizmasını bu yılın haziran ayı sonuna kadar oluşturacak.

Paketteki tüm eylemler 2023 yılının mart ayına kadar tamamlanacak.

-İHA-

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Dijital para reformunda yeni gelişme
Dijital para reformunda yeni gelişme
Dijital para reformunda yeni gelişme
Dijital para reformunda yeni gelişme

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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