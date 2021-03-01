Dijital para dolandırıcılığı şüphelisi 27 kişi adliyeye sevk edildi
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Dijital para dolandırıcılığı şüphelisi 27 kişi adliyeye sevk edildi

01.03.2021 09:18 | Son Güncelleme: 01.03.2021 09:25
Dijital para dolandırıcılığı şüphelisi 27 kişi adliyeye sevk edildi

Dijital para üretimi yaparak yüksek kazanç elde etme vaadi ile para toplayıp, "piramit yapı" sistemi kuran ve milyonlarca liralık dolandırıcılık gerçekleştiren şebekeye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 27 kişi adliyeye sevk edildi.

Dijital para üretimi yaparak yüksek kazanç elde etme vaadi ile para toplayıp, "piramit yapı" sistemi kuran ve milyonlarca liralık dolandırıcılık gerçekleştiren şebekeye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 27 kişi adliyeye sevk edildi. 

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir şirketin dijital para üretimi yaparak yüksek kazanç elde etme vaadi ile vatandaşlardan para toplama yöntemi ile dolandırıcılık faaliyeti yürüttüklerini belirlemiş ve şebekeye yönelik operasyon düzenlemişti. İstanbul merkezli 15 ilde düzenlenen operasyonda 27 şüpheli gözaltına alınmıştı. Milyonluk vurgun yaptıkları belirlenen 27 şebeke üyesi emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi.  Adliyeye sevk edilen şüphelilerden bazılarının yüzlerindeki cerrahi maskeyi gözlerine kadar çekmesi dikkat çekti. Diğer aranan 10 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor. 


- İstanbul

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Dijital para dolandırıcılığı şüphelisi 27 kişi adliyeye sevk edildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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