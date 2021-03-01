Dijital para dolandırıcılığı iddiasıyla adliyeye sevk edilen 11 şüpheli tutuklandı
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Dijital para dolandırıcılığı iddiasıyla adliyeye sevk edilen 11 şüpheli tutuklandı

01.03.2021 20:33 | Son Güncelleme: 01.03.2021 20:38
Dijital para dolandırıcılığı iddiasıyla adliyeye sevk edilen 11 şüpheli tutuklandı

DİJİTAL para üretimi yaparak yüksek kazanç elde etme vaadi ile para toplayıp 'Piramit yapı' sistemi kuran ve milyonlarca liralık dolandırıcılık gerçekleştirdikleri iddiasıyla gözaltına alınan 27 şüpheliden 11'i çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

DİJİTAL para üretimi yaparak yüksek kazanç elde etme vaadi ile para toplayıp 'Piramit yapı' sistemi kuran ve milyonlarca liralık dolandırıcılık gerçekleştirdikleri iddiasıyla gözaltına alınan 27 şüpheliden 11'i çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı. Hakimlik 13 şüpheli hakkında 50 bin lira güvence bedeli ödemek şeklinde, 3 şüpheli hakkında ise yurt dışına çıkmamak şeklindeki adli kontrol tedbirlerini uyguladı. 

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edilen 27 şüpheli burada savcılığa ifade verdi. Savcılık, ifadesinin alınmasının ardından 12 şüpheliyi "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme" ve "Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçlarından tutuklama talebiyle hakimliğe sevk etti. Örgüt üyesi oldukları tespit edilen 12 şüphelinin "Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan güvence miktarını yatırmak şeklinde adli kontrol hükümlerinin uygulanması şeklinde hakimliğe sevk eden savcılık, yine örgüt üyesi olan 3 şüpheli hakkında da aynı suçtan yurt dışına çıkmamak şeklindeki adli kontrol tedbiriyle hakimliğe sevk etti. 

11 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Hakimlik 11 şüphelinin tutuklanmasına karar verirken, 12 şüpheli hakkında ise 50 bin lira güvence bedeli ödeme şeklindeki adli kontrol tedbirini uyguladı. 3 şüpheli hakkında yurt dışına çıkmamak şeklinde adli kontrol tedbiri uygulayan mahkeme 1 şüpheli hakkında ise hem 50 bin lira güvence bedeli ödemek hem de yurt dışına çıkmamak şeklindeki adli kontrol tedbirlerinin uygulanmasına karar verdi. 

NE OLMUŞTUAnadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında bir şirketin 2016-2017 yılları arasında dijital para üretimi yaparak yüksek kazanç elde etme vaadi ile vatandaşlardan para toplama yöntemi ile dolandırıcılık faaliyeti yürütüldüğü öğrenilmişti. Söz konusu şirket hakkında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu tarafından ayrı ayrı raporlar tanzim edildiği, raporlarda şüphelilerin birlikte hareket ettikleri yönünde bilgilerin bulunduğu, şüphelilerin 'Piramit yapı' kurduğu ve vatandaşlardan para toplayarak haksız kazanç temin edildiği ifade edilmişti. MİLYONLARCA HAKSIZ KAZANÇ ELDE ETTİLERYürütülen soruşturma kapsamında 328 mağdurdan 1 milyon 270 bin 779 euro, 12 bin dolar ve 4 milyon 177 bin 324 lira haksız kazanç elde edildiği tespit edilmişti. Soruşturma dosyası içerisinde çok sayıda mağdurun olması ve bu mağdurların birçok ilde ikamet etmesi nedeniyle adres tespitlerinin ve müşteki olarak ifadelerinin uzun sürmesi, şüphelilerin yurt dışında olması ve şüphelilerin banka hesap hareketlerinin zaman alması nedeniyle soruşturma ile ilgili operasyon planlaması günümüze kadar sürmüştü.İstanbul merkezli 15 ilde yapılan operasyonda milyonluk vurgun yaptığı iddia edilen 27 şüpheli gözaltına alınmıştı.

 


- İstanbul

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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