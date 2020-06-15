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Dijital para bitcoin ile konut satışı başladı

KORONAVİRÜS salgınının ardından dünya genelinde ekonomi ve ticaretteki değişimler, birçok sektörde ödeme yöntemlerini de etkiledi.

Dijital para bitcoin ile konut satışı başladı
15.06.2020 10:19 | Son Güncelleme: 15.06.2020 10:23

KORONAVİRÜS salgınının ardından dünya genelinde ekonomi ve ticaretteki değişimler, birçok sektörde ödeme yöntemlerini de etkiledi. Artık konut satışında para yerine bitcoin de kullanılmaya başlandı.

Antalya'da gayrimenkul ve konut sektöründe özellikle yabancı yatırımcılara yönelik projeler ürüten Helmann Construction firması, Türk lirası, dolar, euro gibi ödeme seçenekleri arasına, elektronik para birimi 'bitcoin'i de ekledi. Covid-19 sonrasında dünyanın artık eskisi olmayacağını belirten Helmann Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Selman Özgün, bu salgının dünyayı geri dönüşü olmayan bir şekilde değiştirdiğini, her sektörü iş politikaları, stratejileri ve teknolojilerinde değişikliklere ittiğini kaydetti.

DİJİTAL PARA YAYGINLAŞIYORPiyasaların yeni işletim sistemleri, çevrimiçi çalışma, akıllı sözleşmeler ve gelişmiş ödeme sistemine tanıtıldığını açıklayan Özgün, "Geleceğe dair açık bir vizyonla ilerlemeye hazır olan şirketler, piyasanın yeni girişimcileri ve hareketli motorları olacak. Dijital dünyanın ticari işlemlerin kaçınılmaz bir parçası olduğu bilinmektedir. Dijital para birimleri her geçen gün hızla kabul edilen bir ödeme şekli haline gelmektedir. Geleneksel işletme şekli, daha güvenilir ve teknolojik çözümlerle değiştiriliyor. Dijital sözleşmeler ve bitcoin ödemesi gibi çözümler, lider sektörler arasında artık daha çok konuşuluyor" diye konuştu.BİTCOİNLE KONUT SATIŞIFirma olarak en son dijital trendler ve teknolojileri uygulayanlar arasında olmak için bitcoin ödeme yöntemini de kullanmaya başladıklarını belirten Özgün, şöyle konuştu:

"Bitcoin ödeme seçeneği, gelecekteki ödeme işlemlerinin kaçınılmaz bir parçası haline gelen dijital dünyada daha fazla yer almamızı sağlayacak. Bitcoin, yalnızca internet gerektiren, daha hızlı ve kolay ödeme seçenekleri sunuyor ve özellikle yurtdışı yatırımcılar açısından bu önemli bir kolaylık. İnşaat sektörüne baktığımızda akıllı ev, drone kullanımı, VR teknolojisi ve kripto para birimi ödemeleri gibi fenomenlerin, sektörü yeni bir döneme taşıyacağını da fark edebiliriz. Akıllı evler, dijital sözleşmeler ve dijital ödeme gibi akıllı çözümler yalnızca bir şirket için değil, müşteriler için de daha kolay. Dijitalleşme, şirketlerin iş modellerini ve stratejilerini kesinlikle değiştirdi."


Kaynak: DHA

Ekonomi Manşet

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