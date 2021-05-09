Dijital oyun üretiminde başarılı olamayınca kendini astı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Dijital oyun üretiminde başarılı olamayınca kendini astı

Dijital oyun üretiminde başarılı olamayınca kendini astı
Demirören Haber Ajansı / Cavit AKGÜN - Haberler | Güncel

MUĞLA'nın Menteşe ilçesinde üniversite öğrencisi Muhammed Ali S. (23), arkadaşlarıyla birlikte kaldığı evde, iple balkon kapısında asılı bulundu.

MUĞLA'nın Menteşe ilçesinde üniversite öğrencisi Muhammed Ali S. (23), arkadaşlarıyla birlikte kaldığı evde, iple balkon kapısında asılı bulundu. Cenazesi  morga kaldırılan Muhammed A.S.'nin, dijital bir oyun üretimi içerisinde olduğu, intihar etmeden önce 'başaramadım' yazılı bir not bıraktığı öğrenildi.

Olay, Menteşe'nin Kötekli Mahallesi 300'üncü Sokak'taki bir apartmanda meydana geldi. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Bilişim Sistemleri Mühendisliği Bölümü 4'üncü Sınıf Öğrencisi Muhammed A.S., balkon kapısına asılı bulundu. Sabah saatlerinde uyandığında Muhammed Ali S.'nin cansız bedeniyle karşılaşan ev arkadaşı E.K,, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince Muhammed Ali S.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Muhammed Ali S.'nin cansız bedeni, polis ekipleri ile savcısının incelemesinin ardından otopsi işlemleri için Muğla Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Muhammed Ali S.'nin, uzun zamandır dijital bir oyun üretme içerisinde olduğu, intihar etmeden önce ise 'başaramadım' yazılı bir not bıraktığı öğrenildi.


Dijital oyun üretiminde başarılı olamayınca kendini astı
Dijital oyun üretiminde başarılı olamayınca kendini astı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Cavit AKGÜN

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Murat Kurum Fahrettin Koca Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cansu Dere Serdar Ortaç Burcu Biricik Nesrin Cavadzade
Spor Mesut Özil Cyle Larin Gökhan Gönül Yılmaz Vural Aykut Kocaman
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri İsrail Filistin
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Dijital oyun üretiminde başarılı olamayınca kendini astı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.5.2021 17:01:54. #1.15#

title