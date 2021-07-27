'Dijital Oyun Tasarımı' öğrencileri bekliyor
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'Dijital Oyun Tasarımı' öğrencileri bekliyor

'Dijital Oyun Tasarımı' öğrencileri bekliyor
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Nişantaşı Üniversitesi, oyun dünyasına yeni boyut kazandırmayı amaçladığı 'Dijital Oyun Tasarımı' lisans programını açtığını duyurdu.

Nişantaşı Üniversitesi, oyun dünyasına yeni boyut kazandırmayı amaçladığı 'Dijital Oyun Tasarımı' lisans programını açtığını duyurdu.

Bilgisayar oyunları, günümüzde özellikle mobil platformların ve internet teknolojilerinin gelişmesiyle birlikte tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de oldukça yaygınlaşmış, cinsiyet ve yaş ayırt etmeksizin geniş kitleler tarafından takip edilen popüler bir mecraya dönüştü. Buradan yolan çıkan Nişantaşı Üniversitesi yüksek teknoloji ile donatılmış NeoTech Campus'te Dijital Oyun Tasarımı bölümünü tercih edecek öğrencilerini beklediğini açıkladı.

"DİJİTAL OYUNLAR TASARLAYIP GELİŞTİREBİLİRLER"

Üniversiteden yapılan açıklamada, "Dijital Oyun Tasarımı Lisans Programını tercih edecek öğrenciler NeoEdu 5.0 eğitim modeli ile akademik bir ortamda, dijital oyun tasarımı alanı hakkında sorgulama, öğrenme, düşünme ve iletişim kurma amacıyla etkili araştırma ve yazma becerileri sergileyebilirler. Çeşitli tasarım metodolojilerinin temellerini analiz edebilir ve ustalıkla hazırlanmış dijital oyunlar tasarlamak için bulgularını uygulayabilirler. Farklı pazarların ihtiyaçlarını karşılayan dijital oyunlar geliştirmek için çeşitli oyun türlerini oluşturan temel unsurları belirleyebilirler. Oyuncular için eğlenceli, ilgi çekici ve sürükleyici deneyimler yaratmak için çağdaş dijital oyun tasarım tekniklerini ve yöntemlerini uygulayabilirler. Endüstrinin gereksinimlerini karşılayan dijital oyunlar tasarlamak ve geliştirmek için modern teknolojileri, tasarım prensiplerini, bilişim araçlarını ve oyun motorlarını kullanabilirler. Dijital oyunlar için 2D/ 3D tasarımlar ve animasyonlar yaratabilir ve oyun ortamındaki davranışları hakkında bir anlayış geliştirirler. Dijital oyunlar için işitsel tasarımlar oluşturabilir ve oyun ortamındaki davranışları hakkında bir anlayış geliştirirler" ifadelerine yer verildi.

Nişantaşı Üniversitesi Dijital Oyun Tasarımı Lisans Programından mezun olan öğrenciler, grafik tasarım atölyeleri, oyun firmaları, reklam ajansları, haber ajansları, animasyon ve modelleme şirketleri, film prodüksiyon şirketleri, ses prodüksiyon stüdyoları ve haber ajanslarında istihdam edilebilecek.


'Dijital Oyun Tasarımı' öğrencileri bekliyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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