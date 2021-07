"Dijital oyun sektörü otomotiv sektörünü geride bıraktı"

Dijital bir oyun tasarlamanın yaratıcılığı, sanatı, kurguyu ve bilişimi harmanlamak anlamına geldiğini ifade eden Dr. Öğr. Üyesi Selin Süar Oral, geçtiğimiz yıl sektörün sinema sektörüyle yarıştığını söylerken, üzerinden daha bir yıl geçmeden küresel ticaretin öncüsü olan otomotiv, enerji gibi sektörlerin büyüme hızını geçtiğini belirtti.

Dijital oyun sektörünün henüz yeni bir sektör olmasına rağmen özellikle 2000'li yıllarda yaşanan teknolojik gelişmeyle büyük bir ivme kazandığını söyleyen İstanbul Aydın Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dijital Oyun Tasarımı Bölüm Başkanı Dr. Selin Süar Oral, "Oyun kavramı aslında insanlık tarihinin her zaman içindeydi, fakat 1970'lerden itibaren, ama özellikle 1990'lardan sonra oyun endüstrisi, piyasaya sürülen farklı oyunlarla birlikte hızlı bir tüketimi de beraberinde getirdi. Dijital oyunları bu kadar çekici kılan on-line dediğimiz çevrimiçi veya off-line, yani çevrimdışı olabilmesiyle birlikte, tekli, çoklu veya yapay zekaya karşı oynanabilir olması. Teknolojinin yalnızca gelişmesi değil, aynı zamanda ucuzlaması sayesinde ulaşılabilirliği ve tabii internetin hayatımızın içinde olması dijital oyun sektörünün günden güne hızla büyümesini sağlıyor" dedi.

"PAZAR BÜYÜKLÜĞÜ PANDEMİ İLE BİRLİKTE REKOR BİR BÜYÜME YAŞADI"

Akıllı telefon, tablet ve bilgisayar konsollarının yaygınlaşmasının dijital oyunlara erişimi kolaylaştırdığını kaydeden Oral, "Bugüne dek hep dev bütçeleri olan sinema endüstrisinden konuşuyorduk, ancak günümüzde dijital oyun endüstrisi sadece sinemaya değil, otomotiv, enerji gibi sektörlere kafa tutuyor. Belki biraz teknik bir konu olacak, ancak örneğin günümüzde sınıflandırma açısından AAA olarak bilinen oyunlar maliyet olarak bu bahsettiğim konuya dahil. ve tabii teknoloji sayesinde oyunlar git gide daha komplike bir hale gelmiş durumda. Mesela yedinci nesil konsollar geliştirildi; PS3, Xbox gibi. Üstelik neredeyse iki yıldır hayatımızı büyük ölçüde etkileyen Kovıd 19 salgını, birçok sektöre olumsuz yansısa da dijital oyun sektörünü olumlu yönde etkiledi. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu 2020 Dijital Oyunlar Raporu'na göre salgınının etkisi ile pazar payı yüzde 9,3 artışla büyük bir sıçrama yaşadı. Araştırmalar 2026 yılına kadar dijital oyun pazarının 295 milyar doları aşacağını ortaya koyuyor" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE SEKTÖRDE ORTA DOĞU HAKİMİYETİNİ ELİNDE TUTUYOR"

Türkiye'nin dijital oyun pazarında Orta Doğu hakimiyetini elinde tuttuğuna dikkat çeken Dr. Öğr. Üyesi Oral, "İlk bakışta veliler açısından 'basit bir oyun' olarak görülse de öğrenciler durumun farkında ve tercihlerini bu yönde kullanmak istiyorlar. Dijital bir oyun tasarlamak yaratıcılığı, sanatı, kurguyu ve bilişimi harmanlamak anlamına geliyor. Bu bölümden mezun olan öğrenci yazılımcı, senarist, grafik tasarımcısı, sanat yönetmeni ve içerik planlamacısı olarak çalışabiliyor. Son kullanıcıya bir dijital oyunun kolay ulaşabilmesi ve oyun üretebilen teknolojilerinde üretici olarak son kullanıcıya ulaşması ile dev oyun firmalarına alternatif olarak freelancer ve butik oyun üreticilerinin pazarda yer sahibi olmasının önünü açmış durumda. Bu bağlamda dijital oyun üretimi tıpkı bireysel tasarım veya bireysel yazılım işleri gibi kişisel bir hal alabildiğinden dijital oyun sektörüne ve bu sektörün bir aktörü olmak isteyenlere her geçen gün daha cazip fırsatlar ve olanaklar veriyor" diye konuştu.

"BENCE 'BATTLE ROYALE' OYUNLAR, SEKTÖRÜ TEK BAŞINA YÜKSELTMEDİ"

Dijital oyun sektörünün son yıllardaki büyük yükselişinin, tahmin edilenin aksine, Playerunknown's Battlegrounds (PUBG) ve Fortnite gibi "hayatta kalma" (battle royale) türü oyunların gelişmesine tek başına bağlı olmadığının altını çizen Oral, "Esasında burada dikkat edilmesi gereken bu oyunların çıkış tarihleri, bu oyunların piyasaya sürülmesi ve popüler olması tam manası ile son kullanıcının mobil platformlarda ücretsiz olarak multiplayer battle royale oyunlarına ulaşabilmesi ile alakalı olduğunu düşünüyorum. Halihazırda senelerdir 2010'ların başında Minecraft ve Arma 2 gibi büyük ölçekli çevrimiçi hayatta kalma oyunları için oluşturulan modlar ile PC'ye ek Playstation, Xbox, Wii gibi oyun konsolları, Battle Royale deneyimini kullanıcılara sağlanmaktaydı ve günümüz Battle Royale türü oyunları üreten Activision, EA Games gibi dev firmalar ağırlıklı olarak bu platformlar için üretim yapmakta olduğu için ortaya çıkan ürünler günümüzde olduğu gibi düşük ücretli veya ücretsiz olarak son kullanıcıya ulaşamamaktaydı. Son kullanıcı zaten böyle bir 'Multiplayer Battle Royale' deneyimine istekliydi ancak mobil platformlar üzerinde bu tarz oyunların sektöre sürülmesi ve bu tarz oyunları mobil olarak oynatabilecek teknolojilerin gelişerek son kullanıcının eline ulaşması bu oyunların popülaritesini artırdı diyebiliriz. Ancak ısrarla vurgulamamız gereken bir konu var ki, o da pandemi süresince oyun oynamayan kişilerin bile dijital oyunlara yöneldiği veya başta sağlık, savunma, eğitim olmak üzere pek çok sektörün de oyunlaştırma yöntemlerini kullanarak fiziksel mesafeleri aştığı oldu" şeklinde konuştu.

"GELECEĞİN MESLEKLERİ ARASINDA GÖSTERİLİYOR"

Dijital Oyun Tasarımı bölümünün "geleceğin meslekleri" olarak anılan bölümlerden biri olduğuna dikkat çeken Dr. Öğr. Üyesi Oral, "Bölümümüz, geleceğin meslekleri olarak anılan bölümlerden biri. Dijital çağda bilim, teknik ve sanatı birleştiren Dijital Oyun Tasarımı özellikle içinde bulunduğumuz bu teknoloji çağında hemen hemen her meslek grubunda kullanılmaya başlanan oyun ve oyunlaştırma ile ilgili olduğundan bölüm mezunları hemen her sektörde istihdam edilmek için aranan niteliklere sahip oluyor. Hatta açıkça belirtmeliyim ki öğrenciler daha mezun olmadan aranan kişiler hale geliyorlar. Üstelik sektör, en fazla yatırım alan sektör durumunda. Yalnızca özel şirketler değil, hükümet ya da Avrupa Birliği de girişimcilere büyük fonlar ayırıyor. Buna ek olarak sektörel bazda olmasa da akademik olarak da önü çok açık bir meslek, çünkü ülkemiz her ne kadar Orta Doğu hakimiyetini elinde bulundursa da oyun tasarımında nereden başlayacağını, ne yapacağını, neleri öğrenmesi gerektiğini bilmeyen, ancak bu alanda potansiyel bir yaratıcılığa sahip olan gençler için çok önemli bir alan. Dijital Oyun Tasarımı teknolojinin gelişmesiyle beraber devamlı olarak ilerleyen ve kendini geliştiren bir süreç aslında. Üstelik yüksek lisans programı ve mezun sayısı oldukça az" dedi.

"İŞ ALANI ÇOK GENİŞ"

Dijital Oyun Tasarımı bölümünden mezun olan öğrencilerin, yalnızca bir dijital oyun tasarımcısı ve geliştiricisi olarak mezun olmadıklarına dikkat çeken Dr. Öğr. Üyesi Oral, "Bu öğrenciler mezun olduklarında dijital oyunun içinde barındırdığı tüm disiplinlerden yetkinlik sahibi bir birey olarak mezun olacaklarından bir grafik tasarımcı kadar iyi illüstrasyon ve modelleme yapan, bir animatör kadar iyi animasyon ortaya koyan, bir reklamcı kadar iyi pazarlama ve kreatif yeteneklerle donatılmış bir kampanya ortaya çıkaran, bir senarist kadar iyi senaryo yazabilen ve bir yazılım mühendisi kadar yazılım yapabilen biri olarak bu bölümü bitirmiş olacaklar. Bu da demek oluyor ki bu bölümden mezun olan bireyler başta oyun firmaları olmak üzere, interaktif tasarım ağırlıklı çalışan reklam ajansları (oyunlaştırma, web tasarım, mobil uygulama tasarımı gibi), animasyon firmaları, yazılım firmalarına ek bağımsız olarak dijital oyun projelerinde çalışabilecek yetkinlikte olacaklarından freelancer olarak baştan sona kendi oyunlarını üretip pazara sunabileceklerdir" açıklamalarında bulundu. Dr. Öğr. Üyesi Oral ayrıca Dijital Oyun Tasarımı mezunlarının, içinde bulunduğumuz çağda sağlık sektörü, savunma sanayi, eğitim ve eğlence gibi pek çok sektörde oyun ve oyunlaştırmanın yaygınlaşmasıyla birlikte bu alanlarda görev yapabileceklerinin altını çizdi.

"İAÜ'DE YERİNDE UYGULAMA OLANAĞI SUNUYORUZ"

İAÜ Dijital Oyun Tasarımı Bölümü'nün, kurulma kararının alınmasından bugünkü sürece ulaşmasına dek Türkiye'deki ve dünyadaki dijital oyun programlarının analiz edilerek öğrenciyi sektöre hazırlamak için en doğru ve en etkin ders içeriklerini hazırlamaya çalıştıklarını kaydeden Dr. Öğr. Üyesi Oral, şu ifadeleri kullandı:

"Bizim programımızın en önemli özelliği, öğrencilerimizi sektöre entegre şekilde ve proje bazlı yetiştirmesidir. Bu nedenle mezuniyet aşamasına gelene kadar öğrenci, proje dersleri ve yerinde uygulama stajları ile hem proje üretmekte hem de mezun olana dek dijital oyun sektörünün içerisinde tecrübe sahibi oluyor" dedi. Dr. Öğr. Üyesi Oral, "Her sene düzenli olarak tüm dünya çapında aynı anda düzenlenen ve tüm dünyadan dijital oyun geliştiricilerinin katılımı ile gerçekleşen "Global Game Jam" etkinliğine üniversitemiz ve bölümümüz olarak her yıl katılarak öğrencilerimize bu deneyimi de yaşatıyoruz. Tüm bunlara ek olarak İstanbul Aydın Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nin diğer bölümlerinde olduğu gibi Dijital Oyun Tasarımı Bölümü de sektör paydaşları ile iş birliği içerisinde olup pek çok oyun firması ile söyleşiler yapıyor, öğrencileri bu sektörde yer alan oyun firmalarıyla buluşturup onların oyun üretme deneyimini bire bir yaşamasını ve yerinde uygulama imkanına erişmesini sağlamaya çalışıyor" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı