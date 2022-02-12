Dijital oyun platformundan 'Sevgililer Günü'ne özel yüzde 90 indirim

Türk Telekom'un dijital oyun platformu Playstore, Sevgililer Günü için yüzlerce oyunda yüzde 90'a varan indirim kampanyası başlattığını duyurdu.

Türk Telekom'un dijital oyun platformu Playstore, 'Sevgililer Günü'ne özel başlattığı kampanyasında "Europa Universalis IV", "World War Z", "Frostpunk", "Cat Quest 2" gibi yüzlerce oyunu 14 Şubat günü itibarıyla yüzde 90'a varan indirimle oyunseverler için satışa sunacağını açıkladı.

Platformun, kampanyayla ilgili yaptığı açıklamada, oyunlara ilişkin şu bilgiler paylaşıldı:

"Paradox Interactive tarafından yayınlanan strateji oyunu Europa Universalis IV, 1400'lü yılların ortalarından başlayıp erken modern çağa dek uzanan geniş bir tarihsel süreci ele alıyor. Oyuncular, Avrupa ve Orta Doğu'yu kapsayan coğrafyada, diledikleri bir bölgeyi ya da yönetimi seçerek tarihin gidişatını yönlendirebiliyor. Gerçek tarihsel olaylarla eş zamanlı ilerleyen oyunda ana oyun modu dışında birbirinden çok farklı senaryo modları da bulunuyor. Oyun, tıpkı gerçek hayattaki gibi enflasyon, siyasi istikrar, askeri, teknolojik ve ekonomik reformlar gibi faktörlerin büyük önem taşıdığı bir yapım olduğu düşünülüyor.

"World War Z, toplamda 6 harita ve 2 yeni senaryo ile oyunseverlerin karşısına yeniden çıkıyor. Oyuncuların arkadaşlarıyla multiplayer olarak da oynayabileceği oyun, nefes kesici bir yakın dövüş deneyimi sunuyor.

"Frostpunk, izleyiciyi apokaliptik bir dünyaya götürüyor. Beklenen bir kıyamet senaryosunun çok daha erken bir tarihte olduğu, o. 11bit Studios tarafından geliştirilen oyun, insanların hayatta kalmak için nasıl yollar seçebileceğini gözler önüne seriyor.

"Oyunculara sevdikleriyle multiplayer olarak oynayabilme imkanı veren oyunlardan biri de Cat Quest 2. Aksiyon ve rol yapma türlerinin özelliklerini harmanlayan oyun, oyunseverlere şirin bir dünyanın kapılarını aralıyor. Birden fazla oynanabilir karakter bulunan oyunda, bir yerine iki farklı karakterle oynanması Cat Quest 2'yi diğer rol yapma ve aksiyon oyunlarından farklılaştırıyor. Oyunculara eşlik eden sevimli kedi ve köpek karakterlerin zamanla kazandıkları yetenekler, oyunu daha da ilginç hale getiriyor."

Demirören Haber Ajansı - Güncel