Dijital oyun ekosisteminin nabzı Konya'da atıyor

"OG'21 Oyun Geliştirme Yaz Kampı", Türksat'ın iletişim desteğiyle Konya'da gerçekleştiriliyor.

"OG'21 Oyun Geliştirme Yaz Kampı", Türksat'ın iletişim desteğiyle Konya'da gerçekleştiriliyor.

Türksat'tan yapılan açıklamaya göre, Konya Beyşehir Gölü Kamp Alanı'nda düzenlenen organizasyon, yerli ve yabancı şirketlerin, akademisyenlerin, sektör ustalarının, yatırımcıların, İK, finans, dijital dönüşüm, reklam, tanıtım ve sosyal medya birimlerince yakından takip ediliyor.

Türkiye'nin dijital oyun ve sinema, animasyon, genel internet yayıncılığı ile dijital içerik ekosisteminin hayata geçirilmesi için başlatılan "OG'21 Oyun Geliştirme Yaz Kampı" ile Dijital Oyun Vadisi'nin de kurulması amaçlanıyor.

Kamp organizasyonunun son iki gününde düzenlenecek atölye çalışmaları ve yarışmalar "Türksat Tanıtım" kanalından canlı yayımlanacak. Böylece, etkinlik Türksat'ın kapsama alanı içinde kalan diğer ülkelerdeki oyun meraklıları tarafından da takip edilebilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sevgi Ceren Gökkoyun