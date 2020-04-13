Dijital ortamda yüz yüze terapi başlıyor Eyüpsultan Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü bünyesindeki ESADEM birimi, virüs salgını nedeniyle evlerinde kalan ilçe sakinlerine hizmet amacıyla geçtiğimiz haftalarda 3 psikolog ile tele seans programını başlatmıştı.

Eyüpsultan Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü bünyesindeki ESADEM birimi, virüs salgını nedeniyle evlerinde kalan ilçe sakinlerine hizmet amacıyla geçtiğimiz haftalarda 3 psikolog ile tele seans programını başlatmıştı. ESADEM bugünden itibaren ise 5 psikolog ile online yüz yüze terapi hizmetini başlatıyor.

Skype, zoom ve whatsapp üzerinden uzaktan gerçekleştirilecek online online terapilerden bireysel terapi, çift terapisi ve aile danışmanlığı isteyen tüm vatandaşların faydalanabileceği belirtildi.

'EYÜPSULTAN'DA HAYAT VE TERAPİ EVE SIĞAR'

Eyüpsultan Belediyesi'nin konuyla ilgili bilgilendirmesi şöyle;

"Eyüpsultan'da Hayat ve Terapi Eve Sığar' sloganıyla uygulamaya konulacak ve alanında uzman psikologlarla online terapi imkanı sağlayacak hizmetten yararlanmak isteyen vatandaşlar (0 536 267 41 14) numaralı telefondan randevu alacaklar. Online terapi randevu talep edebilmek için öncelikle online terapi protokolünü doldurmak ve kabul etmek gerekiyor. Online terapi protokolünü kabul eden tüm yetişkin bireylere randevu verilecek. Randevu saatinde, randevu talebinde bulunan kişi veya kişiler ile danışman online platformlar üzerinden seanslarını gerçekleştirecek. Randevu talep eden kişi veya kişiler randevu saatinde hazır şekilde telefonu bekleyecekler.

3-17 YAŞLARI ARASINDAKİ ÇOCUKLARA TELEFONLA AİLE, ÇOCUK REHBERLİK HİZMETİ

3-17 yaşları arasındaki çocuklar için ise telefonla aile, çocuk rehberlik hizmeti sunulacak. Çocuklarıyla ilgili psikolojik herhangi bir konuda destek almak isteyen ebeveynlere çocuk terapistleri telefonla danışmanlık verecek.

Aile, çocuk rehberliği hizmetinden yararlanmak isteyen ebeveynler telefonla arayarak direkt randevu alabilir. Randevu talebinde bulunan kişi veya kişiler, randevu verilen gün ve saatte çocuk terapistlerini arayarak danışmanlık hizmetini maksimum 30 dakika olacak şekilde gerçekleştirecekler"

RANDEVUNU AL, ÇÖZÜMÜ BİRLİKTE BULALIM

İlçe belediyeleri arasında bir ilk olacağı belirtilen hizmet için ESADEM "Randevunu al, çözümü birlikte bulalım" diyor.

Yüz yüze terapi hizmeti verecek olan Psikologların isim ve uzmanlık alanları ise şöyle:

Berat Karaahmetoğlu

Bireysel ve Ergen Terapisti/Aile Danışmanı

Fatma Betül Ergüder

Bireysel ve Ergen Terapisti

Dolunay Hatipoğlu

Bireysel ve Ergen Terapisti

Ayşe Acar

İlişki, Evlilik ve Aile Danışmanı

Çiğdem Morgül

Bireysel ve EMDR Terapisti

Kaynak: DHA