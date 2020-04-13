Dijital ortamda yüz yüze terapi başlıyor
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Sağlık ›› Dijital ortamda yüz yüze terapi başlıyor - Haber
Eyüpsultan Belediyesi, Sağlık

Dijital ortamda yüz yüze terapi başlıyor

Eyüpsultan Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü bünyesindeki ESADEM birimi, virüs salgını nedeniyle evlerinde kalan ilçe sakinlerine hizmet amacıyla geçtiğimiz haftalarda 3 psikolog ile tele seans programını başlatmıştı.

13.04.2020 12:00 | Son Güncelleme: 13.04.2020 12:01
Dijital ortamda yüz yüze terapi başlıyor

Eyüpsultan Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü bünyesindeki ESADEM birimi, virüs salgını nedeniyle evlerinde kalan ilçe sakinlerine hizmet amacıyla geçtiğimiz haftalarda 3 psikolog ile tele seans programını başlatmıştı. ESADEM bugünden itibaren ise 5 psikolog ile online yüz yüze terapi hizmetini başlatıyor.

Skype, zoom ve whatsapp üzerinden uzaktan gerçekleştirilecek online online terapilerden bireysel terapi, çift terapisi ve aile danışmanlığı isteyen tüm vatandaşların faydalanabileceği belirtildi. 

'EYÜPSULTAN'DA HAYAT VE TERAPİ EVE SIĞAR'

Eyüpsultan Belediyesi'nin konuyla ilgili bilgilendirmesi şöyle;

"Eyüpsultan'da Hayat ve Terapi Eve Sığar' sloganıyla uygulamaya konulacak ve alanında uzman psikologlarla online terapi imkanı sağlayacak hizmetten yararlanmak isteyen vatandaşlar (0 536 267 41 14) numaralı telefondan randevu alacaklar. Online terapi randevu talep edebilmek için öncelikle online terapi protokolünü doldurmak ve kabul etmek gerekiyor. Online terapi protokolünü kabul eden tüm yetişkin bireylere randevu verilecek.  Randevu saatinde, randevu talebinde bulunan kişi veya kişiler ile danışman online platformlar üzerinden seanslarını gerçekleştirecek. Randevu talep eden kişi veya kişiler randevu saatinde hazır şekilde telefonu bekleyecekler.

3-17 YAŞLARI ARASINDAKİ ÇOCUKLARA TELEFONLA AİLE, ÇOCUK REHBERLİK HİZMETİ

3-17 yaşları arasındaki çocuklar için ise telefonla aile, çocuk rehberlik hizmeti sunulacak. Çocuklarıyla ilgili psikolojik herhangi bir konuda destek almak isteyen ebeveynlere çocuk terapistleri telefonla danışmanlık verecek.

Aile, çocuk rehberliği hizmetinden yararlanmak isteyen ebeveynler telefonla arayarak direkt randevu alabilir. Randevu talebinde bulunan kişi veya kişiler, randevu verilen gün ve saatte çocuk terapistlerini arayarak danışmanlık hizmetini maksimum 30 dakika olacak şekilde gerçekleştirecekler"

RANDEVUNU AL, ÇÖZÜMÜ BİRLİKTE BULALIM

İlçe belediyeleri arasında bir ilk olacağı belirtilen hizmet için ESADEM "Randevunu al, çözümü birlikte bulalım" diyor.

Yüz yüze terapi hizmeti verecek olan Psikologların isim ve uzmanlık alanları ise şöyle:

Berat Karaahmetoğlu

Bireysel ve Ergen Terapisti/Aile Danışmanı

Fatma Betül Ergüder

Bireysel ve Ergen Terapisti

Dolunay Hatipoğlu

Bireysel ve Ergen Terapisti

Ayşe Acar

İlişki, Evlilik ve Aile Danışmanı

Çiğdem Morgül

Bireysel ve EMDR Terapisti


Kaynak: DHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Eşiyle öpüşme pozunu paylaşan Pınar'dan 'Biraz edep' diyen takipçisine tepki Haber
Eşiyle öpüşme pozunu paylaşan Pınar'dan "Biraz edep" diyen takipçisine tepki
Soylu'nun istifası konuşulurken ekrandan duyulan ses, televizyon tarihine geçti Haber
Soylu'nun istifası konuşulurken ekrandan duyulan ses, televizyon tarihine geçti
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanıyor! Sokağa çıkma yasağı görüşülecek Haber
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanıyor! Sokağa çıkma yasağı görüşülecek
Sokağa çıkma yasağı kararı yerinde miydi? Bilim Kurulu Üyesi yanıtladı Haber
Sokağa çıkma yasağı kararı yerinde miydi? Bilim Kurulu Üyesi yanıtladı
108 yeni vaka endişeye düşürdü! Koronavirüs, tam da 'Bitti' denilen bölgede yeniden başladı Haber
108 yeni vaka endişeye düşürdü! Koronavirüs, tam da "Bitti" denilen bölgede yeniden başladı
Otobüs şoförleri gelen mesaj üzerine yol kapatıp eylem yaptı Haber
Otobüs şoförleri gelen mesaj üzerine yol kapatıp eylem yaptı
Aşk yaşadıkları konuşulan Nisa ve Sercan'ın yarışmada birbirine az puan vermesi herkesi şaşırttı
Aşk yaşadıkları konuşulan Nisa ve Sercan'ın yarışmada birbirine az puan vermesi herkesi şaşırttı
Erdoğan ile Soylu arasında geçen istifa diyaloğu ortaya çıktı: Elinizi rahatlatmak için istifa ediyorum
Erdoğan ile Soylu arasında geçen istifa diyaloğu ortaya çıktı: Elinizi rahatlatmak için istifa ediyorum
İki günlük sokağa çıkma yasağının ardından gelen görüntüler pes dedirtti
İki günlük sokağa çıkma yasağının ardından gelen görüntüler pes dedirtti
Talisca'dan transfer açıklaması: Evergrande ile olan sözleşmemi tamamlamak istiyorum, bir gün Brezilya'ya döneceğim
Talisca'dan transfer açıklaması: Evergrande ile olan sözleşmemi tamamlamak istiyorum, bir gün Brezilya'ya...
Harvard'lı uzmanlar: Testis ağrısı koronavirüs belirtisi olabilir
Harvard'lı uzmanlar: Testis ağrısı koronavirüs belirtisi olabilir
Koronavirüs nedeniyle tatil fiyatları yüzde 50 düştü
Koronavirüs nedeniyle tatil fiyatları yüzde 50 düştü
'İstifası kabul edilmeyen Soylu'dan ilk açıklama' haberini servis eden ajans, abonelerinden özür diledi
"İstifası kabul edilmeyen Soylu'dan ilk açıklama" haberini servis eden ajans, abonelerinden özür diledi
Neymar'ın annesi, oğlunun 22 yaşındaki arkadaşı ile ilişki yaşıyor
Neymar'ın annesi, oğlunun 22 yaşındaki arkadaşı ile ilişki yaşıyor
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan Soylu'nun istifasına ilk yorum: Anlayışla karşılıyorum
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan Soylu'nun istifasına ilk yorum: Anlayışla karşılıyorum
Üretici limon ihracatının durmasından şikayetçi: Ürünler çürüyecek
Üretici limon ihracatının durmasından şikayetçi: Ürünler çürüyecek
Selin hemşirenin yasak sonrası marketlere koşanlara verdiği tepki sosyal medyada gündem oldu
Selin hemşirenin yasak sonrası marketlere koşanlara verdiği tepki sosyal medyada gündem oldu
Ünlü isimler, Süleyman Soylu'nun istifasının ardından Erdoğan'a seslendi: Kabul etmeyiniz
Ünlü isimler, Süleyman Soylu'nun istifasının ardından Erdoğan'a seslendi: Kabul etmeyiniz
25 yıllık fırıncı, madeni paraları 180 derecede ısıttıktan sonra müşterilere veriyor
25 yıllık fırıncı, madeni paraları 180 derecede ısıttıktan sonra müşterilere veriyor
Altın tarihin en yüksek seviyesini gördü! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Altın tarihin en yüksek seviyesini gördü! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Son Dakika: İstifası kabul edilmeyen Soylu'dan ilk açıklama: Milletimizin hizmetinde yola devam inşallah
Son Dakika: İstifası kabul edilmeyen Soylu'dan ilk açıklama: Milletimizin hizmetinde yola devam inşallah
Dev petrol arama platformu 'Scarabeo 9' İstanbul Boğazı'ndan geçiyor
Dev petrol arama platformu "Scarabeo 9" İstanbul Boğazı'ndan geçiyor
Miras için sevgilisi ile iş birliği yapan kadın, babasını zehirli gözleme ile öldürdü
Miras için sevgilisi ile iş birliği yapan kadın, babasını zehirli gözleme ile öldürdü
Cavani'yi kadrosuna katmak isteyen Fenerbahçe, Diego Lugano'dan yardım isteyecek
Cavani'yi kadrosuna katmak isteyen Fenerbahçe, Diego Lugano'dan yardım isteyecek
Seda Akgül, Söylemezsem Olmaz programına veda etti
Seda Akgül, Söylemezsem Olmaz programına veda etti
Survivor Aycan, futbol performansıyla sosyal medyayı salladı
Survivor Aycan, futbol performansıyla sosyal medyayı salladı
Alvaro Morata'dan takipçisinin 'Evde kal' tepkisine Hacı Sabancı yanıtı: Evdeyim zaten
Alvaro Morata'dan takipçisinin "Evde kal" tepkisine Hacı Sabancı yanıtı: Evdeyim zaten
AK Parti Kadın Kolları Genel Başkanı'ndan Soylu'ya hatırlatma: Destursuz ayrılırsa bu muhabbeti yitirir
AK Parti Kadın Kolları Genel Başkanı'ndan Soylu'ya hatırlatma: Destursuz ayrılırsa bu muhabbeti yitirir
Nurgül, Duygu Özaslan'ı fena tiye aldı: Siz pis fakirler buna ne diyorsunuz?
Nurgül, Duygu Özaslan'ı fena tiye aldı: Siz pis fakirler buna ne diyorsunuz?
Süleyman Soylu'nun konutunun önünde toplanan kalabalık grup, Soylu'ya destek sloganları attı
Süleyman Soylu'nun konutunun önünde toplanan kalabalık grup, Soylu'ya destek sloganları attı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Süleyman Soylu Fahrettin Koca İçişleri Bakanı Meral Danış Beştaş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Tarkan Ekrem İmamoğlu Kim Kardashian Süleyman Soylu
Spor Fatih Terim Lionel Messi Dorukhan Toköz Malcolm Thomas Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Cuma İstifa Kayseri Süleyman Soylu
Şu an buradasınız: Dijital ortamda yüz yüze terapi başlıyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.4.2020 12:39:49. #1.14#
title