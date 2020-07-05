Dijital Ortamda Satış ve Pazarlamaya Dair Öneriler
Hikayesi Girişim Kurucusu Figen Geri, dijital ortamda yapılan satış ve pazarlamaya dair önerilerde bulundu.
Hikayesi
Girişim Kurucusu Figen Geri, dijital ortamda yapılan satış ve pazarlamaya dair önerilerde
bulundu. Dijital ortamda bir hayat olduğunu ve bu hayatın hedef kitleye yansıtılması
gerektiğini belirten Geri, hedef kitleyle dijital ortamda kurulan samimi iletişim
sayesinde yapılan işlerin daha verimli olduğunu söyledi.
Geri,
girişimcilerin pandemi sürecinde kişisel gelişimleri hakkında düşünmeleri gerektiğini ve ilerleyen
süreçte çok farklı deneyimler yaşanacağı için yetersiz kalınabileceğini ifade
etti. Dijital ortamda ücretsiz olarak eğitim ve canlı yayınların yapıldığını ve
girişimcilere, kişisel gelişimlerini ve motivasyonlarını artırmak için bu
eğitimlere katılmasını öneren Geri, "Bu süreç elbet bir gün geçecek ama bu
süreçten daha dik, kendimizden daha emin, gelişimlerimizle ilgili net kararlar
almış kişiler olarak çıkmamızı diliyorum" diye konuştu.
Kaynak: Wise.tv