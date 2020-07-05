Dijital Ortamda Satış ve Pazarlamaya Dair Öneriler Hikayesi Girişim Kurucusu Figen Geri, dijital ortamda yapılan satış ve pazarlamaya dair önerilerde bulundu.

Hikayesi

Girişim Kurucusu Figen Geri, dijital ortamda yapılan satış ve pazarlamaya dair önerilerde

bulundu. Dijital ortamda bir hayat olduğunu ve bu hayatın hedef kitleye yansıtılması

gerektiğini belirten Geri, hedef kitleyle dijital ortamda kurulan samimi iletişim

sayesinde yapılan işlerin daha verimli olduğunu söyledi.

Geri,

girişimcilerin pandemi sürecinde kişisel gelişimleri hakkında düşünmeleri gerektiğini ve ilerleyen

süreçte çok farklı deneyimler yaşanacağı için yetersiz kalınabileceğini ifade

etti. Dijital ortamda ücretsiz olarak eğitim ve canlı yayınların yapıldığını ve

girişimcilere, kişisel gelişimlerini ve motivasyonlarını artırmak için bu

eğitimlere katılmasını öneren Geri, "Bu süreç elbet bir gün geçecek ama bu

süreçten daha dik, kendimizden daha emin, gelişimlerimizle ilgili net kararlar

almış kişiler olarak çıkmamızı diliyorum" diye konuştu.

Kaynak: Wise.tv