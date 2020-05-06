Dijital ortamda halk oyunu yarışması başlıyor
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Dijital ortamda halk oyunu yarışması başlıyor

Dijital ortamda halk oyunu yarışması başlıyor
06.05.2020 11:27 | Son Güncelleme: 06.05.2020 11:27

Balıkesir 19 Mayıs Şenlikleri kapsamında düzenlen Online Halk Oyunları Solo Performans Yarışması başlıyor.

Balıkesir 19 Mayıs Şenlikleri kapsamında düzenlen Online Halk Oyunları Solo Performans Yarışması başlıyor. Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, korona virüsü salgını nedeniyle 2020 Gençlik Haftası için herkesin evlerinden dijital olarak katılabileceği kutlama programları hazırladı.

Hayatın her alanında olduğu gibi etkinlikler de dijitalleşme ve değişimle birlikte online ortamlara taşındı. Pandemi nedeniyle evden dışarı çıkamadığımız bugünlerde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımızda kutlama ve etkinliklerimizin büyük çoğunluğu online olarak gerçekleştirilecek. İl Müdürlüğümüz 19 Mayıs şenlikleri kapsamında online Halk Oyunları Solo Performans yarışması başlattı. Yarışma; Minikler (İlkokul), Yıldızlar (Ortaokul), Gençler (Lise) ve Büyükler olmak üzere 4 kategoride gerçekleştirilecek.

2020 yılı Balıkesir Gençlik Haftası Online Türk Halk Oyunları Solo Performans Yarışmasına başvurularını 11 Mayıs tarihine kadar yapabilecek. Solo Oyunlar; Halay, Bar, Horon, Zeybek, Karşılama, Kaşık, Teke, Kafkas oyun türlerinden her hangi birinden olacak, oynanan solo oyun bir kişi tarafından oynanacak ve "1"dakikadan az, "2" dakikadan fazla olmayacak şekilde olacak. Gönderilen videolar, Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve THOF Balıkesir İl Temsilciliği koordinesinde, Türkiye Halk Oyunları Federasyonu 2020 yılı hakem vize seminerine katılmış hakemlerimiz tarafından değerlendirilecek. Yarışma sonunda her kategoride ilk 3'e giren yarışmacılara çeşitli ödüller verilecek. Yarışma sonuçları seçici kurul üyelerinin değerlendirip dereceye girenlerin belirlenmesinden sonra sosyal medya hesapları üzerinden duyurulacak.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu, "19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımızda yetenekli çocuklarımız ve gençlerimizle dijital ortamda buluşuyoruz. 19 Mayıs Şenliğini bu yıl evlerimizde yaşayacağız. Online Halk Oyunları Solo Performans yarışması ile çocuk ve gençlerimizin yeteneklerini izleme imkanı bulacağız. Şimdiden tüm katılımcılarımızı tebrik ediyorum" dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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