Dijital operatörden 'temassız mağazacılık' dönemi

Turkcell, COVID-19 döneminde mağazalarında teması minimuma indirgemek için 'temassız mağazacılık' uygulamasını hayata geçirdiğini duyurdu.

Turkcell, COVID-19 döneminde mağazalarında teması minimuma indirgemek için 'temassız mağazacılık' uygulamasını hayata geçirdiğini duyurdu. Uygulama ile ilgili verilen bilgide yeni dönemde müşterilerinin, Turkcell mağazalarında dijital ekranları ve uygulamaları kendi cep telefonları üzerinden yönetebileceğine dikkat çekildi.

Turkcell, COVID-19 sürecinde müşterilerinin ve çalışanlarının sağlıklarını daha da güvence altına almak için 'temassız mağazacılık' uygulamasını başlattığını açıkladı. Uygulama ile Turkcell mağazalarını ziyaret eden müşterilerin, mağaza içindeki dokunmatik ekranları ve uygulamaları kendi telefonları ile yönetebileceği, bunun için müşterilerin yapması gereken tek şeyin, mağazalardaki dijital ekranlarda bulunan QR kodunu cep telefonlarına okutmanın olduğu belirtildi. Turkcell, "Müşteriler mağazada ayrıca yine QR kod teknolojisinden faydalanarak 'Akıllım Güvende' uygulaması üzerinden sigorta işlemlerini, dijital ödeme platformu Paycell üzerinden de ödeme işlemlerini gerçekleştirebilecek." bilgisini paylaştı.

KADRİ ÖZDAL: YENİ NESİL MAĞAZACILIĞIN ÖNCÜSÜYÜZ

Turkcell Bireysel Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Kadri Özdal, COVID-19 döneminde müşterilerin ve çalışanların artan hassasiyetini göz önünde bulundurarak 'temassız mağazacılık' uygulamasını başlattıklarını belirtti. Özdal, "Pandemi sonrası dönemde tüketicilerin öncelikli beklentisi, kendi sağlığının önemsenmesi ve buna yönelik yeni davranışlar benimsemesi oldu. Müşteriler, bir yerden alışverişe karar verirken; detaylı hijyen, görünür güvenlik önlemleri olan perakendecileri aradıklarını söylüyorlar" dedi.

Türkiye'de 'dijital deneyim' konusunda bu kadar kapsamlı bir uygulamanın ilk defa hayata geçirildiğini vurgulayan Özdal, "Bizim için müşterilerimizin ve çalışanlarımızın sağlığı her zaman bir numaralı öncelik. Türkiye'de dijital dönüşümün öncülüğünü yürüten bir firma olarak elimizdeki teknolojinin yardımıyla temasın minimuma indirildiği 'yeni nesil' bir mağazacılık konseptine geçtik. Önümüzdeki dönemde de mağazalarımızda dijital ve interaktif uygulamalara daha fazla yer vereceğiz" diye konuştu.

Son birkaç yılda mağazalarda hızlı bir dijitalleşme sürecini hayata geçirdiklerini hatırlatan Özdal, "Oldukça kısa bir sürede mağazalarımızı dijital etiket ve dijital reklam ekranlarıyla donattık. Bu dönüşüm sadece verimliliği artırmadı, aynı zamanda çevrenin ve kaynakların korunmasına da yardımcı oldu" dedi.

"TÜM İŞLEMLER DİJİTAL ORTAMDA YAPILIYOR"

Bugün bin 300 mağazaya Online Mağaza ekranları koyarak bayilerin o an stoklarında olmayan ürünleri de dijitalden satarak müşterilerine teslim etmelerini sağlayan altyapılar kurduklarını belirten Özdal, "Şu an Turkcell'in bin 300 noktasında müşterilerimizin tüm işlemleri tabletler üzerinden ve tamamen dijital olarak yapılıyor. Dijital imza sayesinde herhangi bir işlem sonucunda bir kağıt imzalama durumu söz konusu değil. Mağazalarımızda tamamı merkezden kontrol edilen 11 bin adet dijital ekran var. Bu ekranları mağaza/ ilçe/ şehir özelinde kontrol edebiliyoruz" ifadelerini kullandı. Özdal, mağazalarda bulunan 40 bin cihazı hem uzaktan yönettiklerini, hem de cihaza ilişkin bilgileri QR kodla müşterilere dijital olarak gösterebildiklerini de belirtti.

"ONLİNE SATIŞLARIMIZDA DA HİJYENİ GÖZETİYORUZ"

Özdal, mağazalar gibi online satış sürecinde de kapsamlı önlemlerin alındığını hatırlatarak, "Depomuzdan başlayarak ürünün müşteriye ulaşımına kadar geçen tüm işlemlerde düzenli dezenfektasyon, vardiyalı çalışma modeli, çalışma alanlarında sosyal mesafeyi ve hijyeni gözeten önlemlerle, hem turkcell.com.tr üzerinden alışveriş yapan müşterilerimizi hem de çalışanlarımızı koruyoruz" şeklinde konuştu.

Turkcell, yeni dönemde mağazalarında QR kodunu cep telefonlarına okutan müşterilerinin kampanya bilgilerini telefonlarına indirebileceğini, dijital ekranları dokunmadan yönetebileceğini, ekrandaki ödüllü oyunları cep telefonu üzerinden oynayabileceğini, mağazada satışa sunular ürün ve cihazların etiket bilgilerini cep telefonuna indirebileceği bilgisini paylaştı.

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı