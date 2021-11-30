Turkcell'den garantili ikinci el cihaz alım-satım kampanyası

Turkcell, müşteri memnuniyeti odaklı yaklaşımıyla yenilenmiş mobil cihaz almak veya ikinci el cihazını satmak isteyenlere güvenli alışveriş imkanı sunuyor.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, Türk Standardları Enstitüsü (TSE) standartlarına uygun süreçlere sahip ve Ticaret Bakanlığı onayıyla lisanslanmış yenileme merkezi aracılığıyla yenilenen ikinci el cihazlar, artık Turkcell mağazaları ve online kanallar üzerinden satılabiliyor. Bu sayede dileyen tüm müşteriler, yenilenmiş cihazları peşin veya faturalarına ek olarak Turkcell'den satın alma imkanına kavuşuyor.

Müşterilerin eski cihazlarını getirerek satın alacakları yeni cihazlarda indirim olarak kullandıkları "Eskisini Getir Yenisini Götür" kampanyası da Turkcell mağazalarında devam ediyor. Kampanya kapsamında cihaz değiştirmek isteyenler, avantajlı tekliflerden faydalanabiliyor.

"Müşterilerimize güvenli ve yasal alışveriş imkanı sunuyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Turkcell Bireysel Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Kadri Özdal, son dönemde ikinci el mobil iletişim cihazlarının alım-satımında görülen artış eğilimini dikkate aldıklarını belirterek, yenilenmiş cihaz tercih eden veya eski cihazının satışını gerçekleştirmek isteyen herkese yasal ve güvenli bir alışveriş imkanı sunduklarını bildirdi.

Özdal, ikinci el cep telefonlarının satın alınıp yenilenmesinin artık yönetmelikler çerçevesinde ve Turkcell güvencesiyle yapılmaya başlandığını aktararak, şunları kaydetti:

"Eski cihazların yönetmeliklere uygun şekilde gerekli parçalarla yenilenmesi ve içlerindeki kişisel verilerin güvenle silinmesi gibi konularda en iyi hizmeti veriyoruz. Şu an elimizde resmi bir veri olmasa da cep telefonlarında ikinci el satışlarının Türkiye'de büyük bir pazara sahip olduğu biliniyor. Güvenli bir alışveriş ortamının sağlanmasıyla birlikte ikinci el mobil cihaz pazarının düzene gireceğini, buradaki ticaretin de Turkcell gibi güvenilir kanallara kayacağını öngörüyoruz. Bu noktada herhangi bir yetkinliği bulunmayan satıcılara alternatif olarak kalite ve veri güvenliğini sağlayıp bu alışverişten uzak duran müşterilerimize de seçenek sunmayı hedefliyoruz."

Fiyatların yükseldiği teknoloji ürünlerine seçenek getirerek, cihazların hem daha uygun rakamlar hem de taksit avantajı sayesinde ithalatta azaltıcı etki oluşturacağını belirten Özbal, "Turkcell olarak bu alandaki ithalat rakamlarını da aşağı çekerek ülke ekonomisine olumlu katkı sağlayacağımızı düşünüyoruz. Yasa dışı cihaz ticaretini durdurma yolunda da güçlü bir adım olan yenilenmiş ikinci el cihazların satışının yaygınlaşması sayesinde, güncel ürünler tüm kullanıcılar için daha erişilebilir hale gelirken, kayıt dışı cep telefonu satışında devletin vergi kaybını da azaltmaya destek oluyoruz." ifadelerini kullandı.

Özdal, ikinci el cep telefonlarının yenilenerek tekrar kullanıma sunulmasının, ülkeye getireceği ekonomik değerin yanı sıra sağlayacağı geri dönüşüm katkısıyla çevreci faydalarının olacağına dikkati çekti.

AA / Ergin Garip - Ekonomi Haberleri

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