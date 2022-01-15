Turkcell'den 48,6 milyon kilowattsaatlik enerji tasarrufu

Turkcell, altyapı ve iş süreçlerinde çevre dostu çözümleri kullanarak 2021 yılında 48,6 milyon kilowattsaati aşan enerji tasarrufu sağladı.

Şirket açıklamasına göre, insanı, ekonomiyi ve çevreyi bir bütün olarak gören Turkcell, adımlarını sürdürülebilirlik bilinciyle atıyor. Bu amaçla enerji tasarrufuna yönelik teknoloji ve uygulamalarını iş süreçlerinin her aşamasında yaygınlaştıran Turkcell, hem çevre korumasına hem de Türkiye'nin enerji maliyetlerinin azaltılarak yerli kaynakların verimli kullanılmasına katkı sağlıyor.

Dünyada enerji kaynaklarının hızla tükenmesini önlemeye yönelik çalışmaların önem kazanmasıyla birlikte Turkcell, çevre dostu enerji üretim yöntemlerine yaptığı yatırımları da artırıyor.

Bu kapsamda Turkcell'in baz istasyonlarında kullanılan yenilenebilir enerji yatırımları 330 KW kurulu güce ulaştı. Baz istasyonlarına yapılan yenilenebilir enerji kurulumlarının yanında Turkcell, şebeke enerjisi olmayan bazı lokasyonlarda müşterilerine sürdürülebilir hizmet vermek için portatif solar sistemler de kullanıyor.

Çevre dostu özelliğiyle öne çıkan portatif solar sistemler, sahil şeridinden yüksek rakımlı yaylalara kadar birçok noktada binlerce kullanıcıyı kesintisiz konuşturuyor ve yüksek hızla internete bağlıyor. ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Standardı'na sahip mobil operatör olan Turkcell'in mühendislerinin geliştirdiği bu ürünler, sürdürülebilirlik hedeflerine katkı sağlıyor.

"Çevresel etkiyi azaltmaya yönelik çözümler üretiyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Turkcell Şebeke Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Gediz Sezgin, çevre dostu ve sürdürülebilir çalışmaların geliştirilmesine her zaman özen gösteren bir şirket olarak baz istasyonları, veri merkezleri ve ofis binalarında çevresel etkiyi azaltmaya yönelik çözümler ürettiklerini ifade etti.

Sadece şebekelerinde yaptıkları çalışmalar sayesinde 2021 yılında elde ettikleri tasarruf miktarının, yaklaşık 2 bin baz istasyonunun yıllık elektrik tüketimini karşıladığını aktaran Sezgin, şunları kaydetti:

"Şebekemiz için bu alanda geliştirdiğimiz yenilikçi çözümlerin, dünyanın prestijli kurumları tarafından fark edilmesi de bizi çok mutlu ediyor. Son olarak sektörümüzün uluslararası platformu olan GSMA'de yenilenebilir enerji üreten konteyner ürünümüz ile yenilenebilir enerji alanındaki faaliyetlerimiz, sektörde dünyaya 'örnek çalışma' olarak gösterildi. Tüm bunların yanında tamamen Türk mühendislerinin geliştirdiği enerji yönetim sistemimiz sayesinde baz istasyonlarındaki enerji tüketimlerinin uzaktan takip ve kontrolünü de gerçekleştiriyoruz. Ayrıca yapay zeka uygulamalarımızla enerji yönetim sistemlerinde enerji verimliliğini arttıracak çalışmalarımız da devam ediyor."