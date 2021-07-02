Dijital operatör mağazaları, teknoloji mağazasına dönüşüyor
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Dijital operatör mağazaları, teknoloji mağazasına dönüşüyor

Dijital operatör mağazaları, teknoloji mağazasına dönüşüyor
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Dijital operatör Turkcell yeni dönemde müşterilerinin talep ve ihtiyaçlarına yönelik olarak mağazalarında satışa sunduğu ürünlerin çeşitliliğini artırdığını duyurdu.

Dijital operatör Turkcell yeni dönemde müşterilerinin talep ve ihtiyaçlarına yönelik olarak mağazalarında satışa sunduğu ürünlerin çeşitliliğini artırdığını duyurdu. Bu kapsamda operatör bağımsız tüm müşteriler, mağazaya gelerek kişisel bakım ürünlerinden oyun konsoluna, akıllı saatten akıllı temizlik robotuna birçok teknoloji ürününden satın alabilecek. Ayrıca 28 Haziran-8 Temmuz tarihleri arasında da küçük ev aletleri grubuna özel indirimler olacağı da belirtildi.

Yeni dönemde müşterilerinin değişen talep ve ihtiyaçlarına yönelik çalışmalarını sürdüren Turkcell, yurt geneline yayılmış bin 300 mağazasını teknoloji mağazasına dönüştürüyor. Artık mağazalarda cep telefonu, aksesuar, tablet ve bilgisayarların yanı sıra; kişisel bakım ürünleri (traş makinesi, şarjlı diş fırçası vb), küçük ev aletleri (çay ve kahve makinası, tost makinası, blender, robot süpürge, akıllı priz vb), hobi ve eğlence ürünleri (elektrikli scooter, drone vb), IT aksesuarları ve gaming ürünleri de (kulaklık, monitör, mouse vb) satışa sunulacak.

Son yıllarda geliştirdiği ürün ve hizmetlerle, müşterilerine hayatın her alanında dokunmayı amaçlayan bir ekosisteme dönüştüğünü vurgulayan Turkcell Bireysel Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Kadri Özdal, yeni dönemde mağazalarını da bu anlayışla baştan tasarladıklarını belirtti. Özdal, "Biz Turkcell mağazalarını ziyaret eden herkesi operatöründen bağımsız olarak birer Turkcell müşterisi olarak görüyoruz. Bu kapsamda onların yeni dönemde ortaya çıkan ihtiyaçlarına yönelik olarak ürün çeşitliliğimizi genişletiyoruz. Amacımız, Turkcell mağazalarını müşterilerimizin her ihtiyacına cevap verebilecek birer teknoloji mağazasına dönüştürmek. Bu kapsamda önümüzdeki dönemde de çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz" diye konuştu.

İLK AY KÜÇÜK EV ALETLERİ VE KİŞİSEL BAKIM ÜRÜNLERİ

Operatörden bağımsız tüm müşteriler, önümüzdeki aylarda operatörün mağazalarında bulunan yüzlerce çeşit teknoloji ürününü mağazalara özel kampanyalardan faydalanarak satın alabilecek. Kampanya kapsamında 28 Haziran-8 Temmuz tarihleri arasında Turkcell mağazalarında bazı küçük ev aletleri ve bakım ürünleri indirimli fiyatlardan satışa sunulacak.


Dijital operatör mağazaları, teknoloji mağazasına dönüşüyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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