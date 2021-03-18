Dijital operatör, 18 Mart Çanakkale Zaferi'ni vatan toprağıyla resmetti

Turkcell, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü'nde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Çanakkale Savaşı'nda siperdeyken çekilen unutulmaz fotoğrafını topraktan bir tabloya dönüştürdü.

Turkcell, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü'nün 106'ncı yıldönümü nedeniyle yurdun dört bir yanından getirilen vatan topraklarıyla özel olarak hazırlanmış bir tablo ortaya çıkardı. Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Çanakkale Savaşı'ndaki siperlerden cephedeki askerlere doğru baktığı hafızalara kazınmış fotoğrafının topraktan yapılmış resmi büyük beğeni topladı.

Turkcell Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Alper Ergenekon, "Şirket olarak bu topraklara olan bağlılığımızı ülkemize verdiğimiz hizmetlere, yaptığımız yatırımlarla her fırsatta gösteriyoruz. Milletimize olan inancımız, üzerimizde taşıdığımız sorumluluğa aşkla bağlanmamızı sağlıyor. Kanlarının son damlasına kadar vatan toprağını müdafaa edip tarihin akışını değiştiren Çanakkale Zaferi kahramanlarını anmak amacıyla hepimiz için kutsal olan vatan topraklarından anlamı ve değeri çok büyük bir sanat eseri ortaya çıkardık. Bu anlamlı çalışmayı hazırladığımız reklam filmi aracılığıyla geniş kitlelere de ulaştık. Çanakkale Savaşı'ndaki birlik, beraberlik, kardeşlik ve dayanışma ruhunu tüm Türkiye'ye bir kez daha hatırlattık. 'Çanakkale Geçilmez!' sözünü tarihe kazıyan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kahramanlarımızı rahmetle, şükranla anıyoruz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı