"Dijital Öğretmen" Nuh Kılınç, öğrencilerine sanal dünyanın kapılarını araladı

Ankara'da dijital okuryazarlık becerilerini "Dijital Öğretmenler" projesi kapsamında aldığı eğitimlerle geliştiren sınıf öğretmeni Nuh Kılınç, öğrencilerinin sanal dünyayı tanıması için kullandığı yeni yöntemlerle dersleri eğlenceli hale getiriyor.

Çankaya ilçesindeki Nebahat Keskin İlkokulu'nda görev yapan Kılınç, ING Türkiye'nin Habitat Derneği, ODTÜ iş birliği ve İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı desteğiyle ilkokul ve ortaokul öğretmenlerine yönelik düzenlediği ve ilk etapta Türkiye genelinde 1000 öğretmenin faydalandığı "Dijital Öğretmenler" projesine katıldı.

Bu kapsamda 10 hafta boyunca eğitim alan ve dijital okuryazarlık becerilerini geliştiren Kılınç, bu sayede uzaktan eğitim sürecinde öğrencilerin sanal dünyayı tanıması için interaktif oyun ve sınav gibi etkinlikler yapmaya başladı.

Kılınç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, proje kapsamında "Dijital Vatandaşlık ve Güvenlik", "Yaratıcılık ve Görsel Tasarım (İnfografik)", "Etkili Sunum Yapma", "Yaratıcılık ve Görsel Tasarım (Fotoğraf ve Video)", "Eleştirel Düşünme, Ölçme ve Değerlendirme" konularında eğitim verildiğini belirtti.

Bu eğitimlerin kendisinin dijital becerisi ve teknik bilgisine katkı sunduğunu vurgulayan Kılınç, "10 hafta süren eğitimlerde 2 haftada bir farklı konu işlendi. Her hafta sonu konularla ilgili sınav yapıldı. Bu eğitimleri yapmadan evvel bilgisayarı kullanıyoruz zannediyorduk aslında ama etkili bir şekilde kullanamıyormuşuz. Afiş, uygulamalarla soru ve video hazırlama gibi konular haftalarca anlatılarak pekiştirildi."

"Öğrencilerden çok olumlu tepkiler geldi"

Kılınç, yarı yıl tatili öncesi karne günü videosu hazırlamak için öğrenci ve velilerle çevrim içi ortamda buluştuklarını, bu etkinlikte karneleri ekrana yansıtıp öğrencilerin düşüncelerini aktardıklarını söyledi.

Okunacak kitapların ismini vererek PDF formatını öğrencilere gönderdiğini, okumaların ardından oyun platformu üzerinden kitapla ilgili soruları yanıtladıklarını belirten Kılınç, "Öğrencilerden çok olumlu tepkiler geldi. Çünkü dersler daha heyecanlı geçiyor. İnteraktif ortamı daha renklendiriyoruz. Kağıdı verip test yapması gibi olmuyor. Özellikle soruların belirli süre içerisinde yapılması, bu esnada öğrencilerin doğru ve yanlış cevaplarıyla kaçıncı sırada olduğunu görmesi yarışmayı daha heyecanlı kılıyor." dedi.

Kılınç, uzaktan eğitim sürecinde siber güvenlik konusunda dikkat edilmesi gerekenleri öğrenci ve velilere anlattığına işaret ederek, şunları söyledi:

"Uzaktan eğitimde çocuklar bazen korumasız olabiliyor ve güvensizlik yaşayabiliyor. Derslerde sanal ortamda yanlış bir seçim yapılmaması ve basit şifre seçilmemesi konusuna değindim. İkinci dönem içerisinde uzaktan eğitim sürecinde flüt çalacağız. Resim yarışmalarına katılmak için çalışmalar yapacağız. Eğitimlerde öğrendiğimiz hiçbir bilgiyi eksik kalmadan çocuklarımıza öğretmiş oluyoruz. 'Dijital Öğretmenler' projesinin devamı yapılacak. O eğitimlere de katılmak istiyorum. Öğrenilen bilgilerin askıda kalmayıp öğrencilere uygulanabilirliğinin yapılması gerektiğine inanıyorum."

"Dijital Öğretmenler" Projesi

İlkokul ve ortaokul öğretmenlerinin dijital okuryazarlık becerileri edinmelerini hedefleyen Dijital Öğretmenler projesinin ilk fazı kapsamında İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Ağrı, Aydın, Erzurum, Gaziantep, Kahramanmaraş ve Samsun'da 1.000 öğretmene ulaşıldı.

10 hafta süren eğitimler Kasım 2020 itibarıyla başladı. Projeye katılan öğretmenlerin yaklaşık 30 bin öğrencinin dijital beceriler kazanmasına katkıda bulunması amaçlandı.

Çevrim içi eğitimlerin ardından yapılan değerlendirme sonucunda, 100 öğretmen yüz yüze ileri seviye dijital okuryazarlık eğitimi alacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sefa Şahin