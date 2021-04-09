Dijital mecralarda "oltalama" yöntemiyle dolandırıcılığa karşı dikkatli olunmalı

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Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim Araştırma Derneği (SODİMER) Başkanı Prof. Dr. Levent Eraslan, bazı dijital mecralarda "oltalama" yöntemiyle kullanıcıların güvenlik bilgilerinin çalınmaya çalışıldığını belirterek, bu girişimlere karşı herkesin dijital güvenlik tedbirlerini alması...

Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim Araştırma Derneği (SODİMER) Başkanı Prof. Dr. Levent Eraslan, bazı dijital mecralarda "oltalama" yöntemiyle kullanıcıların güvenlik bilgilerinin çalınmaya çalışıldığını belirterek, bu girişimlere karşı herkesin dijital güvenlik tedbirlerini alması gerektiğini söyledi.

Prof. Dr. Eraslan, AA muhabirine, dijital dünyanın zemininin genişledikçe bu alanı kötüye kullanmak isteyenlerin sayısının arttığını ifade etti.

Dijital mecraların avantajlarının olduğu kadar dezavantajlarının da bulunduğuna dikkati çeken Eraslan, dijital güvenlikte en zayıf halkanın insan olduğunu belirtti.

Kullanıcıların dijital güvenliklerine önem vermesi ve bu konuda bilinçlenmeleri gerektiğini anlatan Eraslan, şunları kaydetti:

"Son dönemde ülkemiz önemli bir aplikasyon sistemi hackerlar tarafından ele geçirildi. Kişilerin ad-soyadı, adres, telefon numaraları, mailleri, siparişleri ve alışkanlıkları ve ne yazık ki şifreleri ele geçirildi.

İnsanlara önerimiz eğer böylesi servislerde şifreleri varsa öncelikle şifreleri değiştirmeleri gerekli. Uygulamaları kullanmıyorlarsa telefonlarından silmeleri, şifre güvenliğinde büyük-küçük harf ve 8 karakter kullanıp ona dikkat etmeleri gerekli."

"Oltalama yöntemlerine dikkat edilmeli"

Eraslan, dijital alanlarda "oltalama" yöntemiyle kullanıcıların gizli bilgilerinin elde edilmeye çalışıldığını ve mağdur edildiğini dile getirdi.

"Ucuz mutlaka pahalıdır" diyen Eraslan, internet üzerinden yollanan hediye kuponu linki ve benzeri bağlantılara dikkat edilmesi gerektiğini belirterek şöyle devam etti:

"Bu tür girişimler dijital hırsızların en çok kullandığı oltalama tekniklerinden biri. Vatandaşların kamuya açık wi-fi uygulamalarını çok kullanmamaları ve çok önemli bilgilerin olduğu konuları dijital ortamda saklamamaları, ileride rahatsız olacakları hiçbir bilgi, belge ve görüntüyü kişiler arasında paylaşmamaları gibi önlemler alınmalı.

Bu yıl yapılan bir araştırmaya göre Türkler dünya ortalamasının 10 puan üzerinde video oyun oynuyor. Video oyunlarının bir de altta sohbet odaları var. Orada da sosyal mühendislik yoluyla insanların çeşitli bilgileri alınıyor. Örneğin 'anneannenin soyadı ne?' sorusuyla kişinin annesinin kızlık soyadı ele geçiriliyor. Bu da bir güvenlik sorusu bildiğimiz gibi. ya da 'babanın en sevdiği hayvan nedir?' bu da bankaların kullandığı bir güvenlik sorusu. Bunlara dikkat edilmeli ve sosyal medyada asla kendi kişisel bilgilerimizi paylaşmamalıyız."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar