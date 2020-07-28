"Dijital Mecralar Komisyonu" kurulmasına ilişkin kanun Resmi Gazete'de yayınlandı TBMM bünyesinde kurulacak, 17 üyeli "Dijital Mecralar Komisyonu" kanunu Resmi Gazete'de yayınlandı. Komisyon, bireylerin kişilik haklarına, özel hayatın gizliliğine, diğer temel hak ve özgürlüklere aykırı ya da çocukların fiziksel ve psikolojik gelişimlerine zarar verici şekilde internet kullanımının önlenmesine ilişkin çalışmalar yürütecek.

'Dijital Mecralar Komisyonu Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun' Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, bireylerin kişilik haklarına, özel hayatın gizliliğine ve diğer temel hak ve özgürlüklere aykırı ya da çocukların fiziksel ve psikolojik gelişimlerine zarar verici şekilde internet kullanımının önlenmesi amacıyla TBMM bünyesinde Dijital Mecralar Komisyonu kurulacak.

Komisyonun üye sayısı 17 olacak. Üye dağılımı, siyasi parti gruplarının, parti grupları toplam sayısı içindeki yüzde oranlarına göre belirlenecek. Komisyon, üye tam sayısının en az üçte biri ile toplanacak ve toplantıya katılanların salt çoğunluğuyla karar verilecek.

İNTERNET SUÇLARIYLA MÜCADELEYE İLİŞKİN ÖNERİLER SUNACAK

Komisyonun görevleri arasında; internet kullanımının kanunlara, bireylerin kişilik haklarına, özel hayatın gizliliğine ve diğer temel hak ve özgürlüklere aykırı veya çocukların fiziksel ve psikolojik gelişimlerine zarar verici şekilde gerçekleşmesinin önlenmesi, internet kullanımı yoluyla işlenen suçlarla etkin şekilde mücadele edilmesi konularında görüş ve öneriler sunmak yer alıyor.

Ayrıca bu konularda uluslararası alanda kabul gören gelişmeleri izlemek, gerektiğinde yurt dışında incelemelerde bulunmak, gelişmeler konusunda görüş ve öneriler sunmak, internetin hukuka uygun kullanımı konusunda kamuoyunu bilgilendirici etkinlik ve projeler yapmak da komisyonun görevleri arasında yer alacak.

İÇERİK SAĞLAYICILARDAN BİLGİ VE BELGE İSTENECEK

Komisyon, kamu kurum ve kuruluşlarından, internet ortamında yapılan yayınların düzenlenmesi ve bu yayınlar yoluyla işlenen suçlarla mücadele edilmesi hakkında kanun kapsamında faaliyet gösteren içerik sağlayıcılardan, erişim ve yer sağlayıcılardan ve yerli-yabancı diğer gerçek ve tüzel kişilerden bilgi ve belge istemek ve ilgililerden bilgi alma yetkisine de sahip olacak.

Görev alanıyla ilgili faaliyet gösteren kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının çalışmalarından da yararlanılacak. Gerekli görüldüğünde uzmanlarfikirlerini almak üzere komisyona çağrılabilecek.