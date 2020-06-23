Dijital Marka Olma Zamanı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Dijital Marka Olma Zamanı

Korona hayatımızda birçok şeye bakış açımızı değiştirdi ve değiştirmeye devam ediyor. Hal böyle olunca markaların iletişim stratejileri de zorunlu bir değişime uğramak durumunda kaldı. Tek bir cümle ile özetleyecek olursak; kalbi ve ruhu olmayan, topluma fayda sağlamayan markalar yok olmaya mahkum.

Dijital Marka Olma Zamanı
23.06.2020 13:23 | Son Güncelleme: 23.06.2020 13:32

Evet, biraz iddialı bir söylem dediğinizi duyar gibiyim ama gelin birlikte bir analiz yapalım.

Bu süreçte biz iletişimciler, temsil ettiğimiz markalar adına, ağırlıklı olarak evde zaman geçiren müşterilerimizin ruh halini pozitif yönde ivmelendirmek ve onlara iyi gelmek adına birçok içerik ürettik. Bu arada o içerikleri üretirken bizim de modumuz oldukça yükseldi.

Önceliğimiz müşterilerimizin ihtiyacını samimi bir şekilde algılamak ve onlara 'yanındayız' mesajını vermek, bunu hissettirmek ve tabii ki bunun ötesinde gerçekten yanlarında olmak, -mış gibi yapmak değil!... Bunun için olabildiğince onlarla iletişim içindeydik, hem bugünü hem de gelecek için öngörülerimizi konuştuk ve konuşmaya da devam ediyoruz. Hayatlarımız değişiyor ve uyumlanmak kolay değil…

Dijital Marka Olma Zamanı

Yeni normal hızlı bir dijitalleşme yaşıyor.

Peki, markalar buna hazır mı?

Çalıştığımız tüm markaların sektörlerinde gerçekleşen değişime göre stratejilerini güncelliyoruz. Ama bunu yapmak hiç kolay değil, şu an elimizde sınırlı sayıda data ( araştırma – trend raporu )var ve bunların içerisinde anlamlı öngörüler çıkarmak oldukça zor. Ama bu demek değil ki, bekleyelim! Sadece daha sıkı çalışmamız ve süreci esnek bir şekilde yöneterek, müşterilerimizi aktif olarak sürecin içerisinde doğru bilgilerle beslememiz gereken bir süreç.

Dijital Marka Olma Zamanı

Hayatta Kalmak İçin Nelere İhtiyaç Duyarız?

Abraham Maslow'un ihtiyaçlar hiyerarşisinden yola çıkalım.

Maslow'un kuramına göre insanların ihtiyaçları sınırsızdır ve insan bir ihtiyacını giderdikten sonra başka bir ihtiyaç ortaya çıkar. Bir ihtiyacı giderme süreci içinde ise tamamıyla memnun olma/hoşnut olma durumu olası değildir. (Maslow, 1943). Maslow'a ait ihtiyaçlar hiyerarşisi de, alt düzeydeki ihtiyacın karşılanmadan üst düzeydeki ihtiyacın karşılanmasının anlamsız olması ilkesi üzerinde kurulmuştur. İhtiyaçlara ait hiyerarşi basamaklarla/düzeylerle ifade edilmektedir.

Yeni bir normal, Maslow'un piramidindeki yerimizi de tepetaklak etmiş durumda. Güvenlik ve fiziksel ihtiyaçlara odaklanmış büyük bir kitle var.

Bu teoriden ve fiziksel ihtiyaçlar basamağındaki artan kitleyi göz önüne alırsak, kitlelerin endişelerini azaltan ve kendilerini anlayan reklamlara daha sıcak baktığını gözlemleyebiliriz. Aynı zamanda yüzde 30'u gündelik hayatlarını kolaylaştırabilecek, gerçekçi reklamlara daha fazla ilgi gösteriyor. Anahtar kelimelerin başında 'gerçek' olmak geliyor, yani suni bir ihtiyaç yaratıp onu pazarlamak yerine, gerçekten tüketici ile bağ kurarak, onların ihtiyaçlarını doğru anlama ve doğru ürünle yola devam etme…

Markaların mesajlarında tüketicilere yardımcı olacak ve onların hayatlarını kolaylaştıracak ipuçları vermeleri tüketicilerin markaya daha samimi bakmalarını sağlıyor.

Doğru reklam formatını seçmenin de markayı hedef kitlesine daha da yakınlaştırdığını unutmamak lazım.

Dijital Marka Olma Zamanı

İnkâr edilemeyecek bir gerçek var ki dünya hiç olmadığı şekilde daha da hızlı dijitalleşmeye devam ediyor.

Eskiden birkaç iletişim kanalı üzerinde stratejilerini kurgulayan biz iletişimciler, şimdilerde 20'den fazla iletişim kanalını bilmek, kurgulamak ve bu kanallardan müşterimize ulaşmak zorundayız. Tam anlamıyla bir markanın dijital marka olarak da bilinmesi ve kurgulanması gerektiğini bu dönem markalarımıza çok iyi gösterdi. Uzun süredir bununla ilgili çalışma yapmalarını gerektiğini, verilerle gösteren ve bunu anlatmaya – örneklemeye çalışan bizler, şimdilerde müşterilerimizin bizi daha iyi anladığını görüyoruz. Belki beş, belki 10 sene içinde beklediğimiz bazı davranışsal değişimler 1-2 sene içine sığacak gibi görünüyor.

Hepimiz bu belirsizlik sürecinde çok ciddi sonuçları olan kararlar almak durumunda ve inisiyatif kullanmak zorunda kaldık. Ancak bunu yaparken, geleceğe yönelik alternatif senaryolar yazmaya kafa patlattığımız kadar geçmişten dersler çıkarmak için de uğraşmalıyız.

Dünya bir evrim geçirirken, insanlar kadar markalar da bu yeni gerçekliği kabul etmek ve uyumlanarak, yeni bir plan yapmak zorunda.

Dijital Marka Olma Zamanı

TikTok Neden Bu Kadar Hızlı Bir Yükseliş Sergiledi?

Ünlüler, markalar, anneler, babalar, çocuklar…. Herkes TikTok'ta şu anda… TikTok'un bu kadar hızlı bir büyüme ivmesi sergilemesinin nedeni sizi tüketimden çok üretime ve deneyime teşvik ediyor olması…

Geleceğin platformları da bu bağlamda şekilleneceğe benziyor… Birlikte eğlenilebilen, üretimin olduğu, yaratıcılığa ev sahipliği eden, yeni yeteneklerimizi keşfettiğimiz, keşfederken de kendimizi geliştirebildiğimiz platformlar…

Bu yeni dünya, markaların daha özenli, insani ve fayda odaklı olmalarını gerekeceğini net bir şekilde şimdiden söylüyor.

Dijital Marka Olma Zamanı

E-ticaretin Zaruri! Yükselişi

65 yaş üstü veya bağışıklık problemi olanlar uzun bir süre daha evden çıkmak istemeyecek. Günlük alışverişi çoktan online yapmaya başladılar bile.

Online alışverişin pratik ve daha ucuz olduğunu zorunlu olarak deneyimlendi. Kim buna alışmışken, 'gidip marketten eve kadar o ağır torbaları taşımak' alışkanlığına geri dönmek ister ki?

Markalar "online satış" dünyasına daha çok eğilecek. Google, Facebook ikilisinin payı zaten yüzde 70'lere geldi. Daha da büyür mü, bence büyür…

Güncel Manşet

Haberler

Bakan Albayrak, marketten aldığı tartının altındaki yazıya isyan etti Haber
Bakan Albayrak, marketten aldığı tartının altındaki yazıya isyan etti
Son Dakika: Ulaştırma Bakanlığı'nın aldığı yeni kararla, şehirler arası otobüslerde sıcak ikram servisi kaldırıldı Haber
Son Dakika: Ulaştırma Bakanlığı'nın aldığı yeni kararla, şehirler arası otobüslerde sıcak ikram servisi...
Eve çağırdığı trans bireyi 22 yerinden bıçaklayıp öldüren sanık, müebbet hapis cezasına çarptırılınca baygınlık geçirdi Haber
Eve çağırdığı trans bireyi 22 yerinden bıçaklayıp öldüren sanık, müebbet hapis cezasına çarptırılınca baygınlık...
Son Dakika: CHP'li Erdek Belediye Başkanı Hüseyin Sarı, İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırıldı Haber
Son Dakika: CHP'li Erdek Belediye Başkanı Hüseyin Sarı, İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırıldı
Tavan arasında bulduğu ata tohumlarını çoğaltan çiftçi talebe yetişemiyor Haber
Tavan arasında bulduğu ata tohumlarını çoğaltan çiftçi talebe yetişemiyor
Sütyenleriyle video çeken Aynur Aydın, eleştirilere cevap verdi: Ahlaksız ve ayıp olan bir şey yok Haber
Sütyenleriyle video çeken Aynur Aydın, eleştirilere cevap verdi: Ahlaksız ve ayıp olan bir şey yok
Maskesiz gezen kadın, kendini uyaran polis memurunu isyan ettirdi
Maskesiz gezen kadın, kendini uyaran polis memurunu isyan ettirdi
Baro başkanları, istifasını istedikleri Feyzioğlu'nu aralarına almadı
Baro başkanları, istifasını istedikleri Feyzioğlu'nu aralarına almadı
Son Dakika: Medipol Başakşehir-Galatasaray maçını Ali Palabıyık yönetecek
Son Dakika: Medipol Başakşehir-Galatasaray maçını Ali Palabıyık yönetecek
Metin Feyzioğlu'nun Anıtkabir'den paylaştığı fotoğraf sonrası TBB'de istifa
Metin Feyzioğlu'nun Anıtkabir'den paylaştığı fotoğraf sonrası TBB'de istifa
Uzmanlar şiddetle uyarıyor: Bilinçsizce atılan maskeler yeni bir tehdit oluşturuyor
Uzmanlar şiddetle uyarıyor: Bilinçsizce atılan maskeler yeni bir tehdit oluşturuyor
Dolandırıcılardan e-imza tuzağı! Sakın bu oyuna gelmeyin
Dolandırıcılardan e-imza tuzağı! Sakın bu oyuna gelmeyin
Meteoroloji, İstanbul dahil 25 ili sarı kodla uyardı: Kuvvetli yağış geliyor
Meteoroloji, İstanbul dahil 25 ili sarı kodla uyardı: Kuvvetli yağış geliyor
Uzaklaştırma kararı verilen koca, eşini uyurken öldürdü ardından kendisini astı
Uzaklaştırma kararı verilen koca, eşini uyurken öldürdü ardından kendisini astı
Bakan Koca, 3 ilimizde yoğun bakımda tedavi gören vaka sayısını paylaştı
Bakan Koca, 3 ilimizde yoğun bakımda tedavi gören vaka sayısını paylaştı
Son Dakika: Türkiye'de 22 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 24 kişi hayatını kaybetti, 1212 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 22 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 24 kişi hayatını kaybetti, 1212 yeni vaka tespit...
Karabük'te son 48 saatte pozitif vakada rekor artış yaşandı
Karabük'te son 48 saatte pozitif vakada rekor artış yaşandı
Sevgilisinden ayrıldıktan sonra tatile çıkan Burcu Esmersoy, cesur pozlarıyla adından söz ettiriyor
Sevgilisinden ayrıldıktan sonra tatile çıkan Burcu Esmersoy, cesur pozlarıyla adından söz ettiriyor
1 ton 90 kiloluk 'Çoşkun' otomobil fiyatına alıcısını bekliyor
1 ton 90 kiloluk "Çoşkun" otomobil fiyatına alıcısını bekliyor
Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği'nden araç alacakları üzecek açıklama: ÖTV indirimi beklemiyoruz
Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği'nden araç alacakları üzecek açıklama: ÖTV indirimi beklemiyoruz
Sevgilisiyle tatile çıkan Eda Ece, siyah bikinisiyle yakalandı
Sevgilisiyle tatile çıkan Eda Ece, siyah bikinisiyle yakalandı
Türkiye'nin Libya'daki rolünden rahatsız olan Macron'dan küstah sözler: Türkiye'ye tavrımız sert olacak
Türkiye'nin Libya'daki rolünden rahatsız olan Macron'dan küstah sözler: Türkiye'ye tavrımız sert olacak
Koronavirüs salgınında dün, dünya genelindeki günlük vaka sayısında rekor kırıldı
Koronavirüs salgınında dün, dünya genelindeki günlük vaka sayısında rekor kırıldı
Sercan'dan bomba aşk itirafı: Yaşananlar tek taraflı değildi, çantamda notlar var
Sercan'dan bomba aşk itirafı: Yaşananlar tek taraflı değildi, çantamda notlar var
Son Dakika: Baro başkanlarının Ankara'ya girmelerine ve araçlarla Anıtkabir'e gitmelerine izin verildi
Son Dakika: Baro başkanlarının Ankara'ya girmelerine ve araçlarla Anıtkabir'e gitmelerine izin verildi
Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu: Rahmetli anama küfür ettikleri için sahaya indim
Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu: Rahmetli anama küfür ettikleri için sahaya indim
'Altın devinde miras kavgası' haberlerine İstanbul Altın Rafinerisi'nden açıklama geldi
"Altın devinde miras kavgası" haberlerine İstanbul Altın Rafinerisi'nden açıklama geldi
Helezonun altında kalan talihsiz vatandaş hayatını kaybetti! O anlar kamerada
Helezonun altında kalan talihsiz vatandaş hayatını kaybetti! O anlar kamerada
Şaka yapan Maraş dondurmacısını polise şikayet etti
Şaka yapan Maraş dondurmacısını polise şikayet etti
ABD'nin Chicago kentindeki silahlı saldırılarda ağır bilanço: 14 ölü, 90 yaralı
ABD'nin Chicago kentindeki silahlı saldırılarda ağır bilanço: 14 ölü, 90 yaralı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sıla Barış Yöş Burcu Esmersoy Nuri Bilge Ceylan
Spor Fatih Terim Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi Malcolm Thomas
Daha Fazla Sel Bursa Ankara Otomobil
Şu an buradasınız: Dijital Marka Olma Zamanı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.6.2020 13:32:05. #1.14#
title