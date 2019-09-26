Dijital liderler KOBİ'lerle buluşuyor

26.09.2019 18:38

Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, gelecekte ham maddeye değil veriye sahip olan ülkelerin başarılı olacağını söyledi.

TÜRKONFED ve Türkiye İş Bankası işbirliğiyle yürütülen Dijital Anadolu Projesi'nin 2019 yılı ikinci toplantısı Fırat Sanayici ve İş Dünyası Federasyonu (FIRATSİFED) ev sahipliğinde bir otelde gerçekleştirildi.

Kaldırım, toplantıda, robotların ve yapay zekanın konuşulduğu bir döneme girildiğini söyledi.

Bu sürecin sadece iş dünyası değil tüm toplumu etkilediğini aktaran Kaldırım, şöyle konuştu:

"Her şeyin yapaylaştırıldığı akıllandırıldığı, dijital ortama aktarıldığı yani bütün nesnelerin yapay ortamda olduğu bir süreçteyiz. Gelecekte ham maddeye değil veriye sahip olan ülkeler başarılı olacak. Bu alanı iyi değerlendiren, analiz eden ve kullanan ülkeler başarılı olacaktır. Rekabetin zorlaştığı bir ortamda artık akıllı yönetilen şehirler yeni nesil alanları iyi yakalayan şehirler başarılı olacaktır."

TÜRKONFED Başkanı Orhan Turan da son 5 yılda AB'ye, orta ve yüksek teknolojili ürün ihracatında yaşanan düşüşün, teknolojiyi verimlilik esaslı kullanılamadığının göstergesi olduğunu söyledi.

Bu proje kapsamında Anadolu'da ki kobiler ile bir araya geldiklerini belirten Turan, şunları kaydetti:

"Sanayi ve Teknoloji Bakanımız sayın Mustafa Varank, ülkemizin 2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi'ni açıkladı. Milli Teknoloji Hamlesi adı verilen sanayide dönüşümün Türkiye açısından kodlarını ortaya koyan ve 6 temel önceliğe odaklanan strateji, genel çerçevesiyle önemli hedefler ortaya koyuyor. Sanayinin GSYH'daki payının yüzde 16,5'ten yüzde 21'e, imalat sanayi ihracatının 158,8 milyar dolardan 210 milyar dolara, imalat sanayi ihracatındaki yüksek teknolojinin payının yüzde 3,2'den yüzde 5,8'e yükseltileceği hedefi gerçekçi bir bakış sunuyor."

Girişimcilikten beşeri sermayeye, altyapıdan yüksek teknoloji ve inovasyona uzanan 5 ana bileşen ve 23 alt politikadan oluşan Milli Teknoloji Hamlesi'nin başarısının, topyekün bir seferberlikle mümkün olabileceğini vurgulayan Turan, "Hedeflere ulaşmak için de uygun aksiyonlar ile odak sektörlerde yaratılacak verimlilik önceliklendirilmelidir." ifadelerini kullandı.

İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Şahismail Şimşek ise şunları söyledi:

"İşimizde sürdürülebilir bir gelişim yaratmak istiyorsak dijitalleşmeyi ve getirdiklerini kabul edip bu değişiklikleri hayata geçirmek esas. Bu kapsamda KOBİ'lere dijitalleşme yolculuklarında kullanıcı deneyimi odaklı bir strateji izlemelerini tavsiye ediyorum. Nesnelerin internete bağlandığı, yapay zekanın karar süreçlerinde etkin kullanıldığı bu dönemde teknoloji müşteri deneyimini de olumlu yönde dönüştürüyor."

Kaynak: AA