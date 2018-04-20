Dijital Liderler, "Dijital Anadolu" Kapsamında İzmirli Kobi'lerle Buluşuyor

Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu'nun (TÜRKONFED), Anadolu'da üretime odaklanmış sektörlerin dijitalleşmesi sürecine katkı sunabilmek ve sektörler bazında dijital dönüşümde atılması gereken adımları belirlemek amacıyla Türkiye İş Bankası'nın desteğiyle yürütülen Dijital Anadolu Projesi'nin ikinci toplantısı İzmir'de gerçekleşecek.

TÜRKONFED ve Sektörel Dernekler Federasyonu (SEDEFED) tarafından hazırlanan "Dijital Anadolu: Dönüşüm İçin Yeni Dünya Kuralları ve Çözümler" raporunun İzmirli KOBİ'lerle paylaşılacağı etkinliğin açılış konuşmaları TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Tarkan Kadooğlu, Türkiye İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Şahismail Şimşek, TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı/ SEDEFED Onursal Başkanı Sefa Targıt ve Batı Anadolu Sanayici ve İşadamları Dernekleri Federasyonu (BASİFED) Yönetim Kurulu Başkanı Seda Kaya Ösen tarafından yapılacak.

KOBİ'lerin dijitalleşme sürecine yardımcı olmak ve dijitalleşmenin liderlerini Anadolu ile buluşturmak amacıyla gerçekleştirilen Dijital Anadolu Projesi'nin İzmir etkinliği açılışının ardından MEF Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erhan Erkut, "Kurumların Dönüşümü", Microsoft Ortadoğu Sorumlusu Mehmet Üner, "Bulut Bilişim", Fujitsu Kanal Satış Yöneticisi Aylin Cintimur "Dijital Dönüşüm" ve Kredi Kayıt Bürosu Genel Müdürü Kasım Akdeniz de "Alacak Riski Yönetiminde Yeni Dönem: Karekodlu Çek" konulu birer sunum yapacak.

İşNet İş Ortakları Satış Müdürü Ayhan Akgöz "E-Fatura-E-Arşiv-E-Muhasebe", Digital Partners CEO'su Tunç Günbey "Dijital Pazarlama" ve Klemsan Yazılım Satış Yöneticisi Cihan Yükseldi ise "Dijital Enerji" başlıklı sunumlarıyla Dijital Anadolu İzmir Etkinliği'nde olacak.

E-Ticaret başlığıyla panel düzenlenecek

E-Ticaret Çağı Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Ümit Öncel moderatörlüğünde gerçekleştirilecek E-Ticaret paneline, İş Bankası Kartlı Ödeme Sistemleri Birim Müdürü Mehmet Bülent Kutacun ile Ticimax CEO'su Cenk Çiğdemli konuşmacı olarak katılacak.

Kocaeli, Bursa ve Adana ile devam edecek

Anadolu üreticisinin, teknolojik değişimin hızına ayak uydurabilmesi için adımlar atılmasını amaçlayan ve ilki Antalya'da gerçekleştirilen Dijital Anadolu projesi, İzmir'in ardından Kocaeli, Bursa ve Adana'da yapılacak etkinliklerle sürecek. Her il için, üretimde hakim olunan sektörlerinden birine odaklanacak olan Dijital Anadolu etkinliklerinde aynı zamanda o ilde incelenecek sektöre ilişkin saha çalışmaları da gerçekleştirilecek.

TÜRKONFED Ekonomi Danışmanı Pelin Yenigün Dilek'in koordinatörlüğünde Boğaziçi Counseling for Business (BCB) tarafından sahada; tarım, tekstil, otomotiv sektörlerindeki işletmelerle yürütülen çalışmalarla, il ve ilgili sektörün dijitalleşme süreci ölçümlenecek ve değerlendirmesi yapılacak. Projeyle, sektörler bazında dijitalleşme için atılması gereken adımların ve yol haritasının ne olması gerektiğine ilişkin bir de rapor yayımlanacak. (Fotoğraflı)