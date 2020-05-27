Dijital kütüphanede yer alan 20 bin kitap okur severlerini bekliyor Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, yeni tip Corona Virüs (COVID-19) nedeniyle bir süredir düzenlediği telekonferans buluşmalarında bu kez öğrencilerle bir araya geldi.

Başkan Şahin toplantıda, "Ben okuyorum Gaziantep okuyor" projesi kapsamında salgın sürecinde sanal ortamda gençlerin rahatlıkla ulaşabileceği bir dijital kütüphaneyi şehre kazandırdığını söyledi.

Kısa süre içerisinde küresel bir salgın halini alarak Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından pandemi ilan edilen Corona Virüs'ün insan sağlığına karşı ciddi tehdit oluşturmasından dolayı koruyucu tedbirler gün geçtikçe artırılırken halk sağlığı uzmanlarınca önem addedilen sosyal mesafe kuralı içinse gündelik hayatta meydana gelen alışılagelmiş tutumlar değişim gösteriyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de telekonferans yoluyla sürdürdüğü toplantılarına bir yenisini daha ekledi. Toplantıda okuma alışkanlığının önemi üzerinde duran Şahin, gençler için 20 bin kitabın yer aldığı büyük bir kütüphanenin hizmete açıldığına dikkati çekti, pandemi sürecinde nitelikli boş zamanın kitap okuyarak geçirilmesinin gençler için büyük fayda sağlayacağını belirtti.

Şahin, 'Ben okuyorum Gaziantep okuyor'kampanyasıyla ben okumak istiyorum diyen herkese fiziki koşulları sunduklarını aktararak, "Pandemi sürecinde Milli Eğitim Bakanlığı'nın ön gördüğü kitapları kapı kapı dolaşarak çocuklarımızla buluşturduk. Fakat ulaştırılan kitaplar salgın sürecinde kısa sürede okununca farklı bir yöntem geliştirdik ve 'Akıllı Şehirler' projesi kapsamında şehrin ve belediyemizde geliştirdiğimiz dijital alt yapıyı kullanarak sanal ortamda okur kitlenin rahatlıkla ulaşabileceği bir dijital kütüphanenin alt yapısını oluşturduk. Okur kitle, Büyükşehir Belediyesi'nin resmi WEB sitesi içerisinde yer alan Evdekal bölümüne girerek dijital kütüphaneye ulaşabilir. Toplamda 20 bin kitap bulunuyor. Bu kütüphane, birçok yazı türünü içerisinde barındırdığı için hedef kitlenin istek ve taleplerini kolaylıkla karşılayacak niteliktedir. Gençlerimizin bu fırsatı değerlendirmesi gerekiyor. Gençlerden istirhamım dijital kütüphaneyi deneyip kullanma konusunda ısrarcı olmalarıdır. Bir tuşla 20 bin kitabı sizlerin evlerine getirdik. Bu da 'Ben Okuyorum Gaziantep Okuyor' kampanyasının en önemli bölümlerinden biri oldu" diye konuştu.

Kaynak: Bültenler