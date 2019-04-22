Dijital Kütüphane Öğrencilerin Ufkunu Açıyor

YETER ERDİNE - Gaziantep'te geçen ay kurulan ve donanım, dijital okuryazarlık ve üç boyutlu modelleme eğitimlerinin verildiği dijital kütüphaneden bir ayda 700 öğrenci faydalandı.

Alman Uluslararası İşbirliği Kurumu tarafından Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kurulan dijital kütüphane, öğrencilerden yoğun ilgi görüyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesince gençlere okuma alışkanlığı kazandırmak, gençlerin çağın koşullarına uygun teknolojik gelişmelerle tanıştırılması amacıyla Gaziantep Sanat Merkezi'nde hizmet veren kütüphanede oluşturulan atölyelerde donanım, dijital okuryazarlık ve üç boyutlu modelleme eğitimleri veriliyor. Geçen ay faaliyete başlayan kütüphaneden 700 Türk ve Suriyeli öğrenci yararlandı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Oya Alpay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dijital kütüphaneye öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiğini söyledi.

Dijital kütüphanenin genel anlamda kütüphanenin bilgisayarlaştırılması gibi düşünülse de aslında öyle olmadığını dile getiren Alpay, şöyle devam etti:

"Dijital kütüphane yeni teknikler, modellemeler ve dijital ortamın kullanılmasıyla ilgili. Kütüphanemizin şu anda daha yüzde 20'sini açtık. Bundan sonra da inşallah yüzde 100 kapasiteyle çalışmaya devam edeceğiz. Kütüphanemizde donanım, dijital okur yazarlık ve üç boyutlu modelleme atölyelerimiz var. Donanım atölyesinde bilgisayarlarla ilgili tüm teknik donanımı öğretiyoruz. Dijital okuryazarlık atölyemizde internetin nasıl kullanılması gerektiği, nasıl doğru kullanılması gerektiğiyle ilgili bilgiler veriyoruz. Üç boyutlu modelleme atölyesinde ise çocuklarımızın hayallerindeki ürünleri ortaya çıkarmayı düşünüyoruz. Aslında bu tamamen hayal güçleriyle ihtiyaçlarıyla da ilgili. Öğrenciler ihtiyaçları olan, hayal ettikleri şeylerin tamamını üç boyutlu modelleme atölyesinde gerçeğe dönüştürüyor. Üç boyutlu yazıcımızla da çıktısını alıyoruz."

Dijital kütüphaneyle, kütüphanenin doğru kullanılması ve internette doğru yol alınmasını sağlamayı hedeflediklerini aktaran Alpay, "Çünkü internette çok fazla bilgi kirliliği var. Verdiğimiz eğitimlerle nasıl yapılması gerektiğini, nasıl okunması gerektiğini anlatıyoruz. Aynı zamanda bilgisayarın donanımıyla ilgili bilgi veriyoruz, kapağının açılışından, nasıl kullanılması gerektiğine kadar bilgi veriyoruz." dedi.

Alpay, eğitim ve etkileşim odaklı bu çalışmayla öğrencilere coğrafi engeli olmayan dijital dünyanın bireysel ve toplumsal katkılarını irdeleyerek teknolojinin ve dijital dönüşümün geleceğe etkilerini daha iyi hissettirmek istediklerini kaydetti.

Mehmet Akif Ersoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 11. sınıf öğrencisi Uğur Demir, kütüphanede greenbox (yeşil perde) çekim tekniğini öğrendiklerini söyledi. Bilgisayar ortamında program hazırlayıp çizim yaptığını aktaran Demir, öğrendiklerinin kendisine önemli katkılar sağlayacağına inandığını ifade etti.

"Öğrencilerimiz için güzel bir kazanım"

Mehmet Akif Ersoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Mehmet Kara da kütüphanenin öğrencilere önemli katkılar sağladığını söyledi.

Şu an okuldan çok sayıda öğrencinin kütüphaneye gitmek istediğini anlatan Kara, "İnşallah bu çalışmaların devamı gelir diye bekliyoruz. Okulumuzda 3 boyutlu yazıcı yok. Öğrenciler, bilgisayarda tasarlıyor ama onu 3 boyutlu bir yazıcıda gerçek manada üretime geçiremiyor. Onu da burada 3 boyutlu yazıcıyla bizzat uygulayarak gerçekleştirmiş oluyorlar. Bu da öğrencilerimiz için güzel bir kazanım oluyor." diye konuştu.

Kaynak: AA