Dijital Köprü'ye Global Finance'den "Üstün İnovasyon" ödülü

QNB Finansbank'ın Dijital Köprü Platformu dünyanın önde gelen finans dergilerinden Global Finance'in "The Innovators 2021" ödüllerinde "Kurumsal Bankacılıkta Üstün İnovasyon" kategorisinde ödüle layık görüldü.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, QNB Finansbank'ın Dijital Köprü Platformu, çözüm ortaklarıyla birlikte bu yıl aldığı 3. ödülden sonra şimdi de Global Finance tarafından 9.'su düzenlenen uluslararası "The Innovators 2021" kapsamında "Kurumsal Bankacılıkta Üstün İnovasyon" kategorisinde en iyi 10 banka arasında yer almayı başardı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen QNB eFinans Genel Müdürü ve QNB Finansbank Tüzel Dijital Bankacılık ve Dijital Dönüşüm Direktörü Okay Yıldırım, dünyanın en saygın yayın kuruluşlarından biri olan Global Finance tarafından "The Innovators 2021" kapsamında ödüllendirilmekten gurur duyduklarını belirtti. Dijital Köprü Platformu ile on binlerce KOBİ'ye işletmelerinin dijital dönüşümünde öncülük ettiklerinin ve platforma katmaya devam ettikleri yeniliklerle kendilerinin yanlarında olmaya devam ettiklerinin altını çizen Yıldırım, şunları kaydetti:

"Dijital Köprü ile KOBİ'lerimizin geleneksel yollarla yürüttükleri süreçlerini, platformumuzda sunduğumuz bulut tabanlı çalışan çözümlerle kolaylaştırarak işlerini hızlandırmalarına yardımcı oluyoruz. KOBİ'lerimiz e-Dönüşüm hizmetlerinden insan kaynaklarına, e-ticaretten mutabakat işlemlerine ve hatta tüm bankalardaki hesapların tek bir yerden yönetimine kadar şirketlerinin ihtiyacı olan daha bir çok dijital çözümlere Dijital Köprü Platformu'nda tek bir ekranda ulaşabiliyorlar. Bankacılık ve bankacılık dışı hizmetleri tek bir platformda bir araya getirerek Türkiye ve dünyada bir ilke imza attık. Bu yıl Dijital Köprü ve çözüm ortaklarımız olarak aldığımız bu 4. ödülle başarılarımızı taçlandırıyoruz ve bunun devamının geleceğine de inanıyoruz."

Açıklamaya göre, banka, Dijital Köprü, KOBİ'lere sunduğu e-Dönüşüm Hizmetleri, Çoklu Banka Hesap Yönetimi, e-Ticaret Pazaryeri Yönetimi, Ön Muhasebe Programı, NeoVade, Mağaza Satış ve Stok Yönetimi, İnsan Kaynakları Yönetimi, Saha Ekip Yönetimi, Uluslararası Lojistik Yönetimi ve Mutabakat İşlemleri'nden oluşan 10 farklı fintech çözümüne ikinci yarı yıl itibarıyla yenilerini eklemeye devam edecek. Söz konusu dijital çözümler 2022 yılına kadar da ücretsiz olacak.

