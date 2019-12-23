Dijital köprü ile Türkiye sanayisini dönüştürüyor

23.12.2019 08:08 | Son Güncelleme: 23.12.2019 08:08

Teknoloji tedarikçisi ile bu teknolojilere ihtiyaç duyan sanayici arasında kopukluğu gidermek üzere yola çıkan TÜSİAD SD2, bugün ikinci yılının plaketlerini veriyor, üçüncü yılı için başvurulara başlıyor.