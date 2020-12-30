Dijital karne nedir, ne demek? Dijital karne ne zaman verilecek, nereden alınır? Karne not hesaplama! karne günü ne zaman?

Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan Dijital karne açıklaması yapıldı. Vatandaşlar ve öğrenciler dijital karne nedir merak etti. Peki dijital karne nedir, ne demek, ne zaman verilecek, ne zaman temin edilir? Dijital karne not hesaplama nasıl yapılır?

Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "Yüz yüze karne vererek hareketliliği artırmak gibi bir niyetimiz yok. Dijital karne söz konusu." açıklamasında bulundu. Bunun ardından dijital karne nedir, ne anlama geliyor gibi sorular sorulmaya başlandı. Peki dijital karne nedir, ne demek, ne manaya geliyor? Nereden alınır, dijital karne günü ne zaman?

DİJİTAL KARNE İLE İLGİLİ YAPILAN AÇIKLAMA

Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "Yüz yüze karne vererek hareketliliği artırmak gibi bir niyetimiz yok. Dijital karne söz konusu." açıklamasında bulundu.

DİJİTAL KARNE NEDİR?

Çin'in Vuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan ve kısa sürede dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını, eğitim sisteminde de bazı değişikliklere neden oldu. 2019-2020 eğitim öğretim sonunda öğrenciler karnelerini dijital olarak aldı. Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) ilkokul, ortaokul ve lise karneleri ile takdir, teşekkür belgeleri elektronik ortamda öğrenci ve velilerin erişimine açıldı.

DİJİTAL KARNE NE ZAMAN VERİLECEK?

MEB tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

"Dijital bir karne var. Yüz yüze karne ile hareketliliği artırmak istemiyoruz. Olağanüstü dönemler için mevzuatta değişiklik yaparak rahatlama sağlıyoruz. 15 Şubat'ta hangi gruplarda yüz yüze eğitime geçebiliriz, hazırlık yaptık. Açıklayabilmek için salgının seyriyle ilgili verileri görmeliyiz"

"Yüz yüze karne vererek hareketliliği artırmak gibi bir niyetimiz yok. Dijital karne söz konusu. Liseler için birinci dönemle ilgili notlandırma süreci bittikten sonra karne olabilir. Hiçbir şekilde sınav yok dersek bu, önümüzdeki 5-6 senenin eğitim sistemini felç etmeye yönelik bir şeye dönüşecek"

E-OKUL VBS GİRİŞ İLE KARNE NOTLARI ÖĞRENME

E Okul Öğrenci Karne Notlarını Öğrenmek için, "e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi" üzerinden giriş yapmanız gerekiyor. E Okul Öğrenci Girişi ile öğrencinin, Karne Notlarını internetten kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

E-okul Veli sisteminden, E-okul öğrenci girişi karne notları bölümüne giriş yaparak öğrenci veya veliler karne notlarını,e-okul karne notu ortalaması hesaplama, dönem sonu başarı belgesi olarak ifade edilen Takdir ya da Teşekkür belgesi alıp alamayacağını hesaplayabilirler.

E-OKUL VBS GİRİŞİ İLE DEVAMSIZLIK DURUMU SORGULAMA

Sol menüden "Devamsızlık Bilgisi" butonuna tıklıyoruz ve öğrencimize ait devamsızlık kaydı sağ tarafta görünüyor. e-Okul devamsızlık bilgisini incelediğimizde öğrencinin o döneme ait Özürlü – Özürsüz Devamsızlık bilgileri ekrana geliyor. Geriye dönük devamsızlık öğrenmek için ise Dönem bilgisinden dönem değiştirmelisiniz.

Öğrencinin okula devam etmediği günler listede D olarak yazmaktadır. Öğrencileri devamsızlıkları özürlü yani izin veya raporla oluşmuşsa bu ayrı olarak belirtilir. Örneğin aşağıdaki listede Özürlü ve Özürsüz devamsızlar ayrı ayrı gösterilmiştir.

E-OKUL İLE HANGİ SORGULAMALAR YAPILIR?

e-Okul ile birçok sorgulama işlemleri yapılabilir. Bunların arasında; Devamsızlık sorgulama, Yazılı sonuçları, Sözlü sonuçları, Karne notları, Haftalık ders programları bulunmaktadır.