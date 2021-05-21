Dijital Kariyer Günleri başladı
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Dijital Kariyer Günleri başladı

Dijital Kariyer Günleri başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Mersin Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü, Profesyonel İnsan Kaynakları Platformu, Öğrencilerin Sesi Platformu işbirliğinde online bir video konferans programı üzerinden Türkiye genelinde 21-22-23 Mayıs tarihlerinde düzenlenen Dijital Kariyer Günleri başladı.

Mersin Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü, Profesyonel İnsan Kaynakları Platformu, Öğrencilerin Sesi Platformu işbirliğinde online bir video konferans programı üzerinden Türkiye genelinde 21-22-23 Mayıs tarihlerinde düzenlenen Dijital Kariyer Günleri başladı.

Mersin Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürlüğü, öğrencilere yönelik önemli projelerde işbirliklerine devam ediyor. Mersin İŞKUR İl Müdürü Mustafa kutlu, Dijital Kariyer Günlerine yönelik açıklama yaptı. Kutlu, Türkiye'nin en önemli sorunlarından olan nitelikli işgücünün tecrübe, iş arama kanallarına ulaşımı ve iş arama becerileri konusundaki probleminin çözümüne yönelik olarak, üniversite öğrencileri, işyeri yetkilileri ve ilgili kurum/kuruluşların bir araya gelerek, üniversite öğrencilerini iş gücü piyasasına hazırlamak, istihdam edilebilirliklerini arttırmak, iş arama becerileri konusunda güçlendirmek ve staj imkanlarına erişimlerini artırmak amacıyla kariyer günlerinin düzenlendiğini ifade etti. İŞKUR olarak iş hayatının her alanında tüm dezavantajlı gruplar gibi öğrencilerin de yanında olduklarını belirten Kutlu, İŞKUR tarafından öğrencilere yönelik olarak düzenlenen Meslek Seçimi Seminerleri, İş Kulübü çalışmaları, mülakat canlandırmaları, kariyer günleri, istihdam fuarları ile öğrencilerin işgücü piyasası hakkında farkındalıklarını artırarak iş olanaklarına erişimlerini kolaylaştırmaya devam edeceklerini vurguladı.

İŞKUR olarak İşgücü piyasasında istihdamın korunması, artırılması ve genişletilmesinin en temel görevleri olduğunun altını çizen Kutlu, bununla birlikte küresel ve teknolojik gelişmelere paralel olarak işgücünün geleceğe hazırlanmasının da en önemli gündem maddelerinden olduğuna dikkat çekti. Kutlu, düzenlenen Kariyer Günleri ile işgücü piyasasına yeni girecek gençleri çalışma hayatına hazırlamak, çalışabilecekleri işyerleri konusunda bilgi edinmelerini sağlamak, staj/işbaşı eğitim olanakları ve kamu kurumları işbirliğinde yapılan sosyal çalışma programlarından haberdar etmek ve kurum hizmetlerinden mümkün olduğunca faydalanmalarına yardımcı olmayı hedeflediklerini söyledi.

Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği Kariyer Günlerinin ilk gününde 6 firma yöneticisi tarafından işgücü piyasası hakkında sektörel bilgiler verilerek, firmalar tarafından sunulan staj ve iş olanaklarına başvuru yapmak isteyen öğrencilerin izlemeleri gereken yol haritası da paylaşıldı. 22-23 Mayıs tarihlerinde 10 firma yöneticisi tarafından öğrencilere yapılacak bilgilendirmelerle devam edecek olan Kariyer Günlerine katılarak mülakatlarda başarılı olan öğrencilere staj ve iş olanağı sağlanmasının planlandığı bildirildi. - MERSİN

Dijital Kariyer Günleri başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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