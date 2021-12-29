Dijital Kadıköy'e PSM Awards'dan Altın PSM Ödülü

KADIKÖY, İSTANBUL (İHA) - Kadıköy Belediyesinin yeni nesil belediyecilik uygulaması olarak hayata geçirdiği Dijital Kadıköy mobil uygulaması bu yıl 4'üncüsü düzenlenen PSM Awards'da Dijital Dönüşüm kategorisinde Altın PSM ödülünü aldı.

Finans ve teknoloji sektörünün gelişmesini hedef alan yenilikçi ürün ve hizmetleri desteklemek, inovatif projeleri öne çıkararak bunların gelişimindeki iş modellerinin paylaşılmasını sağlamak ve sektördeki yenilikleri teşvik etmek amacıyla 2018 yılından bu yana düzenlenen PSM Awards 2021'in kazananları belli oldu. Bu yıl 4'üncüsü düzenlenen yarışmada Kadıköy Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü ve Barakatech A.Ş. tarafından teknik alt yapısı geliştirilen ve yeni nesil belediyecilik uygulaması olarak hayata geçirilen "Dijital Kadıköy" PSM Awards'da Dijital Dönüşüm kategorisinde Altın PSM ödülünü aldı. Ödülü Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı ve Barakatech Genel Müdür Yardımcısı Hasan Emre Özgür birlikte aldı.

Dijital Kadıköy, Kadıköy'de yaşayan ve Kadıköy'ü ziyarete gelenlerin belediye hizmetlerine doğrudan tek bir uygulama üzerinden ulaşmasını sağlayacak yeni nesil belediyecilik uygulaması olarak hayata geçti. Uygulamayla kullanıcılar belediye hizmetlerinden hızlıca ve kolaylıkla haberdar olacak, alınacak kararlarda fikirlerini sunabilecek, karar mekanizmasında yer alabilecek. Uygulama içerisinde bulunan Kadıköy Kart ise kullanıcılarına geri ödeme alma imkanı sunması açısından yerel yönetim uygulamaları arasında bir ilk olma özelliği taşıyor. Uygulamada Afet modülü ile Kadıköylüler gerçekleşebilecek afet durumunda toplanma alanlarının yerini hızlı bir şekilde öğrenebilecek, aile afet planlarını yapabilecek, afet çantasında nelerin olması gerektiğini bilecek, düzenli kullandıkları ilaçlar varsa onları kayıt altına alabilecek. Ayrıca Güvendeyim ve Acil Yardım butonları ile de daha önce tanımladığı 5 kişiye kısa mesajla ulaşabilecek.

(İHA)

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