Dijital iş gücü ile içerik zekası birleşti!

Dijitali iş gücü servis sağlayıcısı Unite, ABD'li içerik zekası ürünleri şirketi ABBYY ile iş birliğine gitti

Dijital iş gücü servis sağlayıcısı Unite, içerik zekası ürünleri şirketi ABBYY ile iş birliği yaptı. Unite, ABBYY'nin imaj yakalama teknolojilerini dijital işgücü çözümlerine dahil ederek, kurumların belgeleri tanıma ve veri çıkartma süreçlerine katkı sağlayacak.

İstanbul merkezli dijital iş gücü hizmetleri sağlayıcısı Unite, makine öğrenimi ve doğal dil işleme gibi bilişsel teknolojileri hizmetlerine dahil etmek için dijital zeka alanında küresel bir uzman olan ve merkezi ABD Kaliforniya'da yer alan ABBYY ile yeni bir iş ortaklığı kurdu.

Unite'ın dijital iş gücü servislerine ABBYY'nin içerik zekası yeteneklerinin eklenmesi; kurumların makine öğrenmesi ve doğal dil işleme teknolojileri ile işlerini dönüştürmelerine ve dijital çalışanlarını daha ileri bir seviyeye taşımalarına olanak sağlayacak. Unite, ABBYY'nin ürünlerini bulut platformu üzerinden kurumların ihtiyacına göre servis olarak ya da lisanslama modeli ile sunacak. Bu iş birliği ile Unite, ABBYY'nin Türkiye'deki tek bulut platformu iş ortağı oldu.

Verimlilik artacak

RPA ile iş süreçleri otomasyonu Türkiye'de kullanımı en hızlı büyüyenteknolojilerden biri. Unite, RPA'i Türkiye pazarına 2016 yılında sundu. Kullanımın (adaptasyonun) artması ile birlikte Unite; kişiler tarafından yapılan görevlerin otomatize edilmesi için doğal dil işleme, ses tanıma ve makine öğrenmesi gibi bilişsel teknolojileri de RPA ile birlikte uygulamaya başladı.

ABBYY ile yapılan iş ortaklığı sayesinde Unite artık; normalde bir insan işgücü ile ilişkili belge ve içerik kararına dayalı süreçlerin verimliliğinin ve kalitesinin önemli ölçüde artırmasını sağlayacak potansiyeli de adresleyecek.

İşletmelere hazır çözümler sunulacak

Bu ortaklık; Unite'ın, ABBYY'nin AI tarafından desteklenen, belge bilgilerinin yakalanması için işletmeye hazır çözümü ABBYY Flexicapture ile akıllı belge işleme çözümleri (fatura, form, sözleşme) sunmasını sağlayacak.

Unite'in bulut tabanlı dijital işgücü hizmetleri, hızlı uçtan uca işlem süresinden ve çok kanallı belge bilgi yakalama özelliğinden de faydalanacak. Böylece bir şirkete farklı kanallardan ulaşan binlerce farklı tipte ve içerikte belge, dakikalar içinde tanımlanarak yönlendirilecek, hatta içeriğindeki bilgiye göre gerekli karar dijital iş gücü tarafından alınabilecek.

Yine bu iş ortaklığı ile Unite, Blue Prism ve Uipath gibi global RPA tedarikçilerine dair sahip olduğu derin know-how ve geniş deneyimini, ABBYY'nin yapay zeka odaklı imaj yakalama teknolojisi ile birleştirerek; müşteri deneyimini geliştirecek ve kurumsal verimliliği artıracak sonuçlar elde edecek. Aynı zamanda dijital iş gücünün eriştiği iş süreçleri de genişleyecek.

Operasyonlar daha da hızlanacak

Şirketlere RPA servislerinin verilmesi, geliştirilmesi ve eğitimleri konularında uzmanlaşan Unite, yapılan iş ortaklığı sonucunda ABBYY'nin içerik zekası ürünlerinin entegrasyonu ile müşterilerine yeni bilişsel yeteneklerin sunulmasını sağlayacak.

Unite'nin lider RaaS (Robot as a Service – 'hizmet olarak robot' modeli) bulut tabanlı otomasyon platformları, ABBYY'nin innovatif ürünlerini güçlendirerek; operasyonları çok daha hızlı hale getirecek , uçtan uca Dijital BPS çözümleri sağlayacak içerik zekası hizmetlerini kapsıyor.

"Müşterilerimize sağladığımız değer artacak"

Unite Kurucusu Malkoc Süalp, ABBYY ile yaptıkları iş ortaklığı hakkında şu bilgileri verdi: "Bu ortaklık bizim, dijital işgücü hizmetlerimizi belge ve içerik tabanlı tüm süreçlerle tamamlamamızı sağladı. Makbuz bilgilerinin alınmasından sigorta hasar yönetimi, nakliye, kredi başvurusu, müşteri karşılamadan karmaşık sözleşme yönetimine kadar. ABBYY, önemli iş avantajı fırsatları açacak ve müşterilerimize sağladığımız değerin belirgin bir şekilde artmasına yardımcı olacak. ABBYY ürünlerinin dijital iş gücü platformlarımıza sorunsuz entegrasyonu ile normalde RPA'e uygun olmayan süreçleri bile otomatize edebiliyor olacağız"

"Operasyonel giderler azalacak"

ABBYY, Doğu Avrupa, İsrail, Türkiye Ortaklıklar ve İş Ortaklıkları Başkanı Igor Krasovsky ise,işyerinde esaslı bir etkiye sahip olmak için, dijital çalışanların daha akıllı olmaları; belgeler, resimler, metinler ve diğer iletişim gibi içerikleri anlamaları ve yorumlamaları gerektiğine vurgu yaparak, "Unite ile Türkiye'deki ortaklığımız ABBYY'nin robot ve süreçleri daha verimli hale getiren İçerik Zekası teknolojilerini ve çözümlerini edinmelerini sağlayacak; böylece kurumlar, kendi müşteri deneyimlerini optimize edebilecek ve operasyonel giderlerini azaltabilecekler" dedi.

Kaynak: Bültenler