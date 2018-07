Dijital İletişimci Olmak İsteyenler Bu Üniversiteye

Dijital iletişimci olmak isteyenler bu üniversiteye

İSTANBUL - Yeni medya akımının her geçen gün kendini yenilemesi ve daha çok kullanıcı tarafından tercih edilmesiyle birlikte yeni medya uzmanları ve dijital iletişimci ihtiyacı çoğaldı. Yaklaşan tercih dönemini hatırlatan Deniz Yenğin: "İstanbul Aydın Üniversitesi olarak bu yıl yeni medya bölümünü seçecek 30 öğrenciye yüzde yüz burs vereceğiz" diye konuştu.

"Bu istihdamı gerçekleştirecek yetkinlikli uzmanlara ihtiyaç var"

Yeni medya alanının şu an Türkiye'de var olan 13 lisans programı üzerinden değerlendiren İstanbul Aydın Üniversitesi Yeni Medya ve İletişim Bölüm Başkanı Doç. Dr. Deniz Yenğin, yaklaşan üniversite tercih dönemine ilişkin öğrencilere şu tavsiyelerde bulundu: "Artık her şeyin dijital olarak tüketildiği dünyada bireylere ihtiyacımız var. Biz burada daha çok uygulamalı eğitim veriyoruz. Öğrenciler kendilerini sürekli yenileyerek, yeni uygulama, kavram ve terminolojilerle tanışıyorlar. Dijitali çok iyi öğrenmek, sosyal medyaya her konuda hakim olmak, internet üzerinden iyi bir araştırmacı, gözlemci olmak istiyorlarsa yeni medya uzmanı ya da yeni medyanın dijital iletişimci olmak istiyorlarsa yeni medya programımıza davet ediyoruz."

30 öğrenciye yüzde yüz burs verilecek

İAÜ olarak yeni medya programını tercih edecek olan öğrencilere burs imkanı ve kaliteli eğitim sunduklarını dile getiren Yenğin, "Bölümümüz kendini yenileyen bir bölüm. Dijital içerikten başka, sanal gerçekliklerle ilgili, haber üretiminin de ileride sanal gerçeklik üzerinden yapılacağını göze alarak bu dersleri de ekledik. Veriyi işleyebilen, yönetebilen bireylere ihtiyaç var. Mühendisler bile iletişim yüksek lisansı yapıyorlar. İletişim biliminden faydalanmalıyız" dedi.

Neden yeni medyayı tercih etmeliyim?

İstanbul Aydın Üniversitesi'nde kurulan ve laboratuvarında verilen uygulamalı eğitimle Türkiye'de bir ilk olan, Yeni Medya Uygulama ve Araştırma Merkezi akademik, eğitsel ve sektörel bir yapıya sahip olup, yeni medya alanındaki sektörel amaca destek oluyor. Lisans ve lisansüstü programları destekleyecek şekilde çalışmalar yürütülen Yenğin, "Yeni medya bölüm başkanı Deniz Yenğin, ilkleri gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Yeniliğe her zaman açığız. Şimdi, Türkiye'de hiç olmayan yeni medya doktora programı açmayı planlıyoruz" dedi.

Merkezimizi aynı zamanda sanal gerçeklik laboratuvarı olarak kullanıyoruz diyen Yenğin şunları kaydetti:"Şu an laboratuvarımız da 5 platformumuz var. Platformlarda sanal gerçeklik sistemlerini kullanarak bireylerin vermiş oldukları tepkileri ölçüp iç çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Çünkü sanal gerçeklik yayıldıkça, sanal gerçeklik kullanıcıları da arttı. Fakat artmaya devam eden bu uygulamanın artılarının olmasının yanında dezavantajları var. Bunları ortaya çıkarmak için öğrencilerimizle bir çalışma yaptık. Kullanıcı deneyimleri, sanal gerçeklik sistemlerine yönelik oyunlar, içerikleri tüketen bireylerin verdiği tepkileri tek tek ölçtük. Her bir öğrencimizin üzerinde yaklaşık 2 saat gözlemleme yaptık. Rapor sonuçlarımız bir ay içerisinde elimizde olacak."

"Hedefimiz yeni medya uzmanları yetiştirmek"

İnternet, mobil iletişim ve sosyal medya alanı önemli küresel devrimin getirmiş olduğu zorunluluklardır diyen Yenğin, "Bunlardan kaçamayız, bunları çok iyi öğrenmek ve yüzleşmek zorundayız. Bizim hedefimiz, çok ciddi bir açık olan yeni medya alanında bilgi sahibi uzmanlar yetiştirmek. Yeni medyayı iyi kullanan uzmanlara çok ihtiyacımız var. Bu açığı gidermenin yolu istihdamı gerçekleştirecek yetkinlikli uzmanları fazlaca yetiştirmek" diye konuştu.