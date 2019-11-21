Dijital hizmet, değerli konut vergilerini içeren kanun teklifi kabul edildi

21.11.2019 22:24 | Son Güncelleme: 21.11.2019 22:29

Dijital Hizmet Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.



Dijital Hizmet Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.



Kanun Teklife göre, dijital ortamda sunulan reklam, hizmetleri, sesli, görsel ve dijital içeriğin dijital ortamda satışında Dijital Hizmet Vergisi kapsamına alınıyor. Türkiye'de elde edilen hasılatın 20 milyon Türk lirasından veya dünya genelinde hasılatı 750 milyon euronun altında olanlar Dijital Hizmet Vergisi'nden muaf olacaklar. Dijital Hizmet Vergisi oranı yüzde 7.5 olacak. Şirketlerin kiraladıkları araçların aylık kira berdeli 5 bin 500 TL'sine kadarlık kısmı ile binek otomobillerin iktisabına ilişkin özel tüketim vergisi ve katma değer vergisi toplam 115 bin TL'lik kısmı gider olarak yazılabilecek. 500 bin TL'den fazla gelir elde edenler yüzde 40 vergiye tabi olacak.



5 milyon ile 7 milyon 500 bin TL arasında konutu olanlar binde 3, 7. milyon 500 bin ile10 milyon TL arasında konutu olanlar binde 6 ve 10 milyon üzerinde konutu olanlar yüzde 1 vergilendirilecek. Elektrik Üretim A.Ş. veya bağlı ortaklık, iştirak, işletme ve işletme birimleri ile varlıklarına ve 4046 sayılı Kanun kapsamında oluşturulacak kamu üretim şirketlerine ve kamu üretim şirketlerine ait üretim tesislerine, özelleştirilmiş olanlara veya özelleştirileceklere çevre mevzuatına uyumuna yönelik yatırımların gerçekleştirilmesi ve çevre mevzuatı açısından gerekli izinlerin tamamlanması amacıyla 31.12.2022 tarihine kadar süre tanınacak. - ANKARA

Kaynak: İHA