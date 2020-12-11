Dijital Gösterim Merkezi'nde 4 gösterim birden vatandaşları bekliyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Dijital Gösterim Merkezi'nde 4 gösterim birden vatandaşları bekliyor

11.12.2020 13:21 | Son Güncelleme: 11.12.2020 13:25
Dijital Gösterim Merkezi'nde 4 gösterim birden vatandaşları bekliyor

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından Kayseri'de kurulan Dijital Gösterim Merkezi'nde, Aralık ayı içerisinde vatandaşlar için Mevlana hazretleri, Roketsan, Karabağ Zaferi ve Pandemi Döneminde Türkiye Atılımları olmak üzere 4 ayrı gösterim yapılacak.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından Kayseri'de kurulan Dijital Gösterim Merkezi'nde, Aralık ayı içerisinde vatandaşlar için Mevlana hazretleri, Roketsan, Karabağ Zaferi ve Pandemi Döneminde Türkiye Atılımları olmak üzere 4 ayrı gösterim yapılacak. Yapılacak gösterimi bütün vatandaşlar ücretsiz olarak izleyebilecekler.

Gösterim merkezinin her ay bir gösterim sunduğunu söyleyen Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Kayseri Şube Başkanı Mehmet Uğurlu, "Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığımızın yaklaşık 1 yıla yakın bir zamandır Kayseri'de Hunat Meydanı önünde kurmuş olduğu dijital gösterim merkezimiz, her ay bir içerik değişmesi ile birlikte halkımıza sunulmaktadır. Bu ay malumunuz Aralık deyince akla Mevlana hazretleri geliyor. Geçtiğimiz ay içerisinde gerçekleşen Azerbaycan'da Karabağ zaferimiz var. Ayrıca Savunma Sanayimizin mihenk taşlarından biri olan Roketsan'ın tanıtımı var. 2020 yılında pandemiye rağmen ülkemizde gelişen yatırımlar, atılımlarla ilgili gösterimlerimiz var" dedi.

Uğurlu, merkezin ücretsiz olduğunu ve kurallara uygun olarak herkesin gelebileceğini söyleyerek, "Tamamen ücretsiz olarak halkımızın istifadesine sunuyoruz. Bütün vatandaşlarımız buraya pandemi şartları ile birlikte maske, mesafe ve hijyen kurallarına dikkat ederek gelip izleyebilirler. Tabi bu dijital gösteri merkezimizin kuruluş amacı Türkiye markasını daha da güçlendirmek, tarihi ve kültürel değerlerimizi halkımızla buluşturmak ve tarihi şahsiyetlerimizi onlara daha iyi tanıtabilmek için özel içeriklerle, dijital gösterimler ve yeni teknolojik teknikler ve gösterimlerle vatandaşımızın istifadesine sunmak. Biz de Kayseri Bölge Müdürlüğü olarak vatandaşlarımıza çağrı yapıyoruz, ücretsiz olarak gelsinler ve bu gösterimleri izlesinler" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Dijital Gösterim Merkezi'nde 4 gösterim birden vatandaşları bekliyor
Dijital Gösterim Merkezi'nde 4 gösterim birden vatandaşları bekliyor
Dijital Gösterim Merkezi'nde 4 gösterim birden vatandaşları bekliyor
Dijital Gösterim Merkezi'nde 4 gösterim birden vatandaşları bekliyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Güvenlik yasa tasarısının protesto edildiği gösterilerde şiddet olayları yaşandı (4)
Güvenlik yasa tasarısının protesto edildiği gösterilerde şiddet olayları yaşandı (4)
Aspendos Arena gösteri merkezi mühürlendi
Aspendos Arena gösteri merkezi mühürlendi
Hasköy Kültür Sanat ve Gösteri merkezi sanatseverlerle buluşuyor
Hasköy Kültür Sanat ve Gösteri merkezi sanatseverlerle buluşuyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Mahir Abdülhamit Gül Ekrem İmamoğlu Zehra Zümrüt Selçuk Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Başak Dizer Cemal Hünal Acun Ilıcalı Sermiyan Midyat
Spor Erol Bulut Okan Buruk Fatih Terim Cüneyt Çakır Enner Valencia
Tüm Haberler Kız Samsun Pfizer Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Dijital Gösterim Merkezi'nde 4 gösterim birden vatandaşları bekliyor - Kayseri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.12.2020 13:25:25. #1.14#
title