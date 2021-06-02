Dijital futbolun geleceğine ilk adım Azerion ve Fortuna Sittard'dan geldi

2015 yılında iki Türk girişimci tarafından kurulan ve hızla büyüyerek uluslararası bir oyun şirketi olan Hollanda merkezli Azerion, sahibi yine bir Türk olan Hollandalı futbol kulübü Fortuna Sittard'ın %20'sine ortak oldu. Bu ortaklık futbol kulübüne sermaye sağlamakla kalmayıp dijital futbolun geleceği için atılan çok önemli bir adım olarak öne çıkıyor.

Özellikle Habbo Hotelve Hotel Hideaway adlı oyunları ile bilinen ve dijital oyunların yanı sıra reklam teknolojileri konusunda da uzman olan Azerion, bu işbirliği ile tüm bu tecrübelerini Hollanda'nın ilk profesyonel futbol kulübü ve 1. Lig takımlarından olan Fortuna Sittard'a aktararak, kulübün hep spor hem de kurumsal hedeflerine ulaşması için çalışacak.

YÜKSEK BEKLENTİLERDEN DOĞAN GÜÇ BİRLİĞİ

Daha önce Galatasaray Spor Kulübü'nde Stratejik Planlama ve İş Geliştirmeden Sorumlu İcra Kurulu Başkanı olarak görev alan, 2017'den itibaren ise Fortuna Sittard'ın Sahibi ve Başkanı olan Işıtan Gün yaptığı açıklamada, 'Azerion gibi global etkisi çok yüksek ve sadece oyun değil aynı zamanda reklam teknolojileri alanında da görülmemiş bir uzmanlığa ve bilgiye sahip bir şirketle iş birliği yapmaktan büyük mutluluk ve heyecan duyuyoruz. İşbirliğimizin temelleri atılmaya başladığı andan itibaren iki şirketin organizasyon ve kültürel yapılarının ne kadar uyumlu olduğunu görmek, bizi, ortak hedeflere ulaşmak konusunda daha da motive etti.' dedi.

İlk andan itibaren iş birliği için duyduğu heyecanın altını çizen Azerion Kurucu Ortak ve CEO'su Atilla Aytekin ise yaptığı açıklamada şunları söyledi; 'Stadyumdaki ilk buluşmamızdaki sıcak karşılama bizi evimizde gibi hissettirdi. Bizler de birer futbol taraftarı olarak, bu harika kulüple Azerion arasında oldukça büyük benzerlikler görmekten çok mutlu olduk. Onlar da bizim oyuncu kitlemizle olduğumuz gibi kendi taraftarıyla kocaman bir aile kurmuşlar. Biz de Habbo Hotel ve Hotel Hideaway gibi oyunlarımız vesilesiyle böyle yakın ilişkiler kurmanın ne kadar değerli olduğunu biliyoruz. Benzer değerlere sahip olduğumuz bu harika kulübe yatırım yapmak bizim için büyük önem taşıyor. Bu ortaklığın,dijital futbolun geleceği için atılan çok önemli bir adım olduğuna inanıyoruz.'

SERMAYEDEN DAHA FAZLASI

Azerion, Fortune Sittard'a sadece sermaye değil teknoloji alanında da çok değerli tecrübeler aktaracak. Bu iş birliği ile futbol taraftarları arasında da sağlıklı ve başarılı bir ticari büyüme elde etmeyi hedefleyen Azerion, teknoloji deneyimleriyle de Fortune Sittard'ın Hollanda 1. Ligi'nde istikrarlı bir oyuncu olması için çalışacak. Azerion CEO'su Atilla Aytekin, 'Şirketlere büyümeleri için yardım etmek bizim DNA'mızda var. Azerion olarak şu ana dek 50'den fazla organizasyona yatırım yaparak işlerini büyütmelerini sağladık. Dijital dünyaya olan hakimiyetimiz ve tecrübelerimizle aynısını Fortuna Sittard'la da başaracağımıza şüphesiz inanıyoruz. Bunun yanı sıra kulübün taraftarlarıyla olan etkileşim ve aile bağlarını da oyun teknolojileri gibi eğlenceli ve kişiselleştirilmiş araçlar kullanarak güçlendirmek için çalışacağız' dedi.

Fortuna Sittard Başkanı Işıtan Gün ise 'Teknoloji, inovasyon ve taraftarlarla etkileşim futbol dünyasında hızla önem kazanırken, bu işbirliğinin bu açıdan da çok iyi bir örnek olacağına inanıyorum.' dedi.

Kaynak: Bültenler