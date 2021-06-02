Dijital futbolun geleceğine ilk adım Azerion ve Fortuna Sittard'dan geldi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Dijital futbolun geleceğine ilk adım Azerion ve Fortuna Sittard'dan geldi

Dijital futbolun geleceğine ilk adım Azerion ve Fortuna Sittard'dan geldi
Bültenler - Haberler | Gamegar

2015 yılında iki Türk girişimci tarafından kurulan ve hızla büyüyerek uluslararası bir oyun şirketi olan Hollanda merkezli Azerion, sahibi yine bir Türk olan Hollandalı futbol kulübü Fortuna Sittard'ın %20'sine ortak oldu. Bu ortaklık futbol kulübüne sermaye sağlamakla kalmayıp dijital futbolun geleceği için atılan çok önemli bir adım olarak öne çıkıyor.

Özellikle Habbo Hotelve Hotel Hideaway adlı oyunları ile bilinen ve dijital oyunların yanı sıra reklam teknolojileri konusunda da uzman olan Azerion, bu işbirliği ile tüm bu tecrübelerini Hollanda'nın ilk profesyonel futbol kulübü ve 1. Lig takımlarından olan Fortuna Sittard'a aktararak, kulübün hep spor hem de kurumsal hedeflerine ulaşması için çalışacak.

YÜKSEK BEKLENTİLERDEN DOĞAN GÜÇ BİRLİĞİ

Daha önce Galatasaray Spor Kulübü'nde Stratejik Planlama ve İş Geliştirmeden Sorumlu İcra Kurulu Başkanı olarak görev alan, 2017'den itibaren ise Fortuna Sittard'ın Sahibi ve Başkanı olan Işıtan Gün yaptığı açıklamada, 'Azerion gibi global etkisi çok yüksek ve sadece oyun değil aynı zamanda reklam teknolojileri alanında da görülmemiş bir uzmanlığa ve bilgiye sahip bir şirketle iş birliği yapmaktan büyük mutluluk ve heyecan duyuyoruz. İşbirliğimizin temelleri atılmaya başladığı andan itibaren iki şirketin organizasyon ve kültürel yapılarının ne kadar uyumlu olduğunu görmek, bizi, ortak hedeflere ulaşmak konusunda daha da motive etti.' dedi.

İlk andan itibaren iş birliği için duyduğu heyecanın altını çizen Azerion Kurucu Ortak ve CEO'su Atilla Aytekin ise yaptığı açıklamada şunları söyledi; 'Stadyumdaki ilk buluşmamızdaki sıcak karşılama bizi evimizde gibi hissettirdi. Bizler de birer futbol taraftarı olarak, bu harika kulüple Azerion arasında oldukça büyük benzerlikler görmekten çok mutlu olduk. Onlar da bizim oyuncu kitlemizle olduğumuz gibi kendi taraftarıyla kocaman bir aile kurmuşlar. Biz de Habbo Hotel ve Hotel Hideaway gibi oyunlarımız vesilesiyle böyle yakın ilişkiler kurmanın ne kadar değerli olduğunu biliyoruz. Benzer değerlere sahip olduğumuz bu harika kulübe yatırım yapmak bizim için büyük önem taşıyor. Bu ortaklığın,dijital futbolun geleceği için atılan çok önemli bir adım olduğuna inanıyoruz.'

Dijital futbolun geleceğine ilk adım Azerion ve Fortuna Sittard'dan geldi

SERMAYEDEN DAHA FAZLASI

Azerion, Fortune Sittard'a sadece sermaye değil teknoloji alanında da çok değerli tecrübeler aktaracak. Bu iş birliği ile futbol taraftarları arasında da sağlıklı ve başarılı bir ticari büyüme elde etmeyi hedefleyen Azerion, teknoloji deneyimleriyle de Fortune Sittard'ın Hollanda 1. Ligi'nde istikrarlı bir oyuncu olması için çalışacak. Azerion CEO'su Atilla Aytekin, 'Şirketlere büyümeleri için yardım etmek bizim DNA'mızda var. Azerion olarak şu ana dek 50'den fazla organizasyona yatırım yaparak işlerini büyütmelerini sağladık. Dijital dünyaya olan hakimiyetimiz ve tecrübelerimizle aynısını Fortuna Sittard'la da başaracağımıza şüphesiz inanıyoruz. Bunun yanı sıra kulübün taraftarlarıyla olan etkileşim ve aile bağlarını da oyun teknolojileri gibi eğlenceli ve kişiselleştirilmiş araçlar kullanarak güçlendirmek için çalışacağız' dedi.

Fortuna Sittard Başkanı Işıtan Gün ise 'Teknoloji, inovasyon ve taraftarlarla etkileşim futbol dünyasında hızla önem kazanırken, bu işbirliğinin bu açıdan da çok iyi bir örnek olacağına inanıyorum.' dedi.

Kaynak: Bültenler

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fatma Şahin Ziya Selçuk Süleyman Soylu Binali Yıldırım Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hadise Ebru Gündeş Şeyma Subaşı Demet Özdemir
Spor Arda Turan Burak Yılmaz Okay Yokuşlu Emre Belözoğlu Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Dijital futbolun geleceğine ilk adım Azerion ve Fortuna Sittard'dan geldi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.6.2021 15:50:05. #1.16#

title