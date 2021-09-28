Dijital fotoğraf sergisi 'Emptiness: An Urban Memory' yarın açılacak - Haberler
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Dijital fotoğraf sergisi "Emptiness: An Urban Memory" yarın açılacak

AA / Sümeyye Dilara Dinçer - Haberler | Güncel
Dijital fotoğraf sergisi

Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) şehir hayatı üzerindeki etkisine ışık tutan "Emptiness: An Urban Memory" (Boşluk: Bir Kent Hafızası) adlı sergi, yarın çevrim içi ziyarete açılacak.

Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) şehir hayatı üzerindeki etkisine ışık tutan "Emptiness: An Urban Memory" (Boşluk: Bir Kent Hafızası) adlı sergi, yarın çevrim içi ziyarete açılacak.

Visioncy??????? Ajansı tarafından düzenlenen ve küratörlüğünü Patrice Vallette'in üstlendiği; salgının şehir hayatı üzerindeki sarsıcı etkisini öne çıkaran çevrim içi fotoğraf sergisi yarın sanatseverlerle buluşacak.

Anadolu Ajansının (AA) Küresel İletişim Ortağı olduğu sergi, 2020'de Kovid-19 salgınıyla yoğun mücadele edilen; mart-nisan aylarında Asya, Afrika, Amerika ve Avrupa kıtalarından, farklı şehirlerde çekilen 40 fotoğraftan oluşuyor.

Dünya genelinde, Kovid-19 salgınında şehirlerin boşluğunun yansıtıldığı fotoğrafların çoğunun New York'ta çekildiği belirtildi.

Sergi küratörü Patrice Vallette ve Visioncy Ajansının seçtiği fotoğraflar arasında AA muhabiri Tayfun Coşkun'a ait 20 fotoğraf da bulunuyor.???????

Visioncy Ajansından yapılan açıklamada, serginin, mekansal boşluğun meydana getirdiği toplumsal değişiklikleri göstermek için bir fırsat olduğu ve tüm şehirlerin aynı boşluk dönüşümünden geçişinin gösterileceği vurgulandı.

Sergide, fotoğrafların yanı sıra sağlık çalışanlarının Kovid-19 salgınında maruz kaldığı baskıyı anlatan röportajların da yer alacağı kaydedildi.

Kovid-19 salgını sırasında kentlerin dönüşümünün tasvir edildiği fotoğrafların yer aldığı serginin, sanatseverlerin salgının dünya çapındaki sosyal ve ekonomik etkisini anlamalarını sağlayacağı aktarıldı.

AA / Sümeyye Dilara Dinçer - Son Dakika Haberleri
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Haber: Dijital fotoğraf sergisi 'Emptiness: An Urban Memory' yarın açılacak - Haberler
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