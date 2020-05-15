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'Dijital Etkinlik Merkezi' 6 Haziran'da faaliyete geçiyor

'Dijital Etkinlik Merkezi' 6 Haziran'da faaliyete geçiyor Türkiye'nin tam etkileşimli dijital etkinlik merkezlerinden Serenas Live, 6 Haziran'da TSRM Online Sempozyumu ile kapılarını açıyor.

'Dijital Etkinlik Merkezi' 6 Haziran'da faaliyete geçiyor
15.05.2020 20:15 | Son Güncelleme: 15.05.2020 20:16

'Dijital Etkinlik Merkezi' 6 Haziran'da faaliyete geçiyor

İSTANBUL - Türkiye'nin tam etkileşimli dijital etkinlik merkezlerinden Serenas Live, 6 Haziran'da TSRM Online Sempozyumu ile kapılarını açıyor. Dijital platform ile dijital etkinlikler, bilgisayar ekranı ve mobil cihazları ile takip edilebilecek.

Serenas Live, 6 Haziran'da TSRM Online Sempozyumu ile kapılarını açıyor. Verilen bilgiye göre, platform ile her ebatta kongre, sempozyum ve etkinlikler, gelişmiş webinar ve webcast gibi hizmetler veriliyor.Tüm bileşenleri ile sanal bir organizasyonun en yüksek kalitede, pürüzsüz yönetilmesi ve katılımcılar ile kesintisiz buluşturulması sağlanıyor.İster projeye özel hazırlanacak etkinlik stüdyosundan, istenirse konuşmacıların bulundukları ortamdan sunumlarını gerçekleştirebilecekleri, interaktif, kullanıcı dostu, çoklu platform destekli dijital etkinlik seçenekleri oluşturuluyor. Sanal toplantı salonlarıyla, poster izleme ve değerlendirme panolarıyla, interaktif stant alanıyla kongre bileşenlerine dijital olarak ulaşılabilecek bir Dijital Etkinlik Merkezi hazırlanıyor, katılımcıların dijital kongre merkezinde geçirecekleri süreyi uzatacak, canlı etkinlik hissini arttıracak çözümler sağlanıyor.

Gerçek kongre deneyimi

Verilen bilgiye göre, dijital etkinlikte buluşma noktası olarak tanımlanan Atrium alanında katılımcıların sisteme girişleri, etkinlikle ilk temasları ve tüm dijital içeriklerle etkileşimleri sağlanıyor. Fuaye alanında katılımcıların etkinlik programını görüntüleyebilmeleri ve toplantı salonlarına girişleri sağlanıyor. Katılımcıların belirlenen konu başlıklarında sohbet edebilecekleri alanlar, önceki oturumları izleyebilmelerini sağlayacak kiosklar da bu alanda yer alıyor.Dijital etkinlik merkezinde yer alan kiosklarda katılımcıların dijital sertifikalarına, paylaşılan sunumlara, bildiri kitaplarına, önceki oturum kayıtlarına ve gerekli tüm etkinlik dokümanlarına erişimlerine imkan tanınıyor. E-posterlerin tercih edilen yöntem ile görüntülenebileceği, oylanabileceği ve yorumlanabileceği dijital poster alanı da oluşturuluyor.

Binlerce katılımcı canlı yayınları takip edebilecek

Verilen bilgiye göre, canlı yayınlar ile gerçekleştirilecek sunumlar özelleştirilebilir dijital toplantı salonlarında gerçekleşiyor. İzleyiciler sunumlar sırasında sorularını toplantı moderatörlerine iletebiliyor, dijital anket ve keypadler ile katılımcıların oylamalara katılımları sağlanıyor. Moderatör ve konuşmacılar sanal bir toplantı odasında bir araya getirilerek, canlı yayın testleri yapılıyor, etkinlik provası gerçekleştiriliyor ve teknik ekiple yayın hazırlıkları tamamlanıyor. Canlı yayınları, dijital etkinlik merkezine giriş yapan binlerce katılımcı aynı anda, kesintisiz ve yüksek kalitede izleyebilmesi, soru yöneltebilmeleri ve anketlere katılabilmeleri mümkün olabiliyor. Reji masasına ulaşan konuşmacı ve sunum görüntüleri, etkinliğe özel hazırlanan video arayüz üzerine yerleştiriliyor, sunum, toplu tartışma, soru cevap vb. etkinlik senaryosuna en uygun görsellikle montajlanarak dijital toplantı salonlarında canlı olarak yayınlanıyor. Ayrıca, canlı yayınların ardından, etkinlik performansının ölçümlenmesi sağlanıyor, kayıt bilgileri paylaşılıyor, hangi cihazlardan bağlantı gerçekleşmiş, yayının hangi bölümü en çok izlenmiş vb. birçok parametre paylaşılabiliyor.

Detayların dijital platformun web adresinde yer aldığı belirtildi.

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

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