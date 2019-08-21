Dijital Esaret Filmi
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Bir grup genç, başlarına geleceklerden habersiz bir şekilde dijital dünyaya dalarlar. Her şeyin kendi kontrollerinde olduğunu düşünen gençler bir süre sonra bu dünyanın esiri haline gelir. İşler gittikçe içinden çıkılmaz hale geldiğinde ise kendilerini cezaevinde bulurlar. Burada yolları kesişen sosyal medya fenomenleri, hackerlar, internet bağımlıları ve sanal kumarbazların özgürlüklerine kavuşabilmeleri için son bir şansı vardır. Cezaevinden çıkmak için çabalayan gençleri bu süreçte büyük bir sürpriz bekler.
Yönetmen koltuğunda Birol Güven ve Emre Kavuk’un üstlendiği filmin başrolünü Rasim Öztekin üsteleniyor. Filmin senaryosunda Birol Güven’in imzası bulunuyor.
Yönetmen: Birol Güven, Emre Kavuk
Senaryo: Birol Güven
Oyuncular: Rasim Öztekin, Özgün Çoban, Yeşim Alıç, Zümra Atalay, Simay Barlas, Kaan Sevi, Ufuk Meriç, Özlem Mahmutoğlu, Ümit Ünker, Birce İrem İliçan, Eray Ertüren, Elif İşçi, Merve Sevin, Arda Adil Görgen, Doğa Konakoğlu, Burçin Serdar, Ecem Atalay, Onur Alp Demir, Ozan Bozbura, Baran Taylan Yolalan
Filmin Türü: Komedi
Orijinal Adı: Dijital Esaret
Yapımcı Firma: MinT Prodüksiyon
Yapım Yılı: 2019
Yapım Ülkesi: Türkiye
Orijinal Dili: Türkçe
Dağıtıcı Firma: CGV Mars Dağıtım
Vizyon Tarihi: 11.10.2019
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