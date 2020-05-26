Dijital Enerji Forumu'20 Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Elektrik Piyasası Dairesi Başkanı Dr. Refik Tiryaki, enerji sektöründe dijitalleşmenin özellikle elektrik piyasasının düzenlemesinde bir seçenekten ziyade zorunluluk haline geldiğini belirterek, "Dijital bir şebekenin veri tabanının inşa...

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Elektrik Piyasası Dairesi Başkanı Dr. Refik Tiryaki, enerji sektöründe dijitalleşmenin özellikle elektrik piyasasının düzenlemesinde bir seçenekten ziyade zorunluluk haline geldiğini belirterek, "Dijital bir şebekenin veri tabanının inşa edilmesinde halihazırda birçok aktif teknoloji bulunmasına rağmen, aslında talep tarafı yönetimi, elektrikli araçların sisteme elektrik veriş ve elektrik çekiş yönlü olarak katılması, sistem katılımcılarının hızla artacağı sonucunu doğuruyor." dedi.

Tiryaki, Türkiye'nin internet ortamında gerçekleştirilen ilk forumu olan "Dijital Enerji Forumu'20" etkinliğinde yaptığı konuşmada, çatı tipi güneş paneli gibi dağıtık elektrik üretiminin artmasıyla, şebekede enerji kısıtlarının olabileceğini, bunun da piyasadaki elektrik üretici ve tüketicilerinin rollerinin değişmesine sebep olduğunu söyledi.

Dağıtık üretim santrallerinin elektrik sistemine katılmasıyla birlikte, gelecekte elektrik depolama teknolojilerinin de sisteme katılmasıyla, elektrik sistemlerinin geleneksel yapısının değişeceğinin altını çizen Tiryaki, "Yenilenebilir elektrik üretiminde kesikli üretimler gerçekleşecek. Gerilim kontrolü, dağıtım şirketlerini ciddi anlamda zorlayacak. Bu sebeple de elektrik dağıtım şirketleriyle Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ'nin iş birliğinin güçlendirilmesi önem kazanacak." değerlendirmesinde bulundu.

Tiryaki, mevzuat değişikliği yapılması halinde dağıtım şirketlerinde şebekede esneklik sağlanacağını ve şebeke yatırımlarının azaltılarak birtakım fırsatların ortaya çıkacağını anlattı. Tiryaki şöyle konuştu:

"Enerji sektöründe dijitalleşme, özellikle elektrik piyasasının düzenlemesinde bir seçenekten ziyade zorunluluk haline geldi. Dijital bir şebekenin veri tabanının inşa edilmesinde halihazırda birçok aktif teknoloji bulunmasına rağmen, aslında talep tarafı yönetim, elektrikli araçların sisteme elektrik veriş ve elektrik çekiş yönlü olarak katılması, sistem katılımcılarının hızla artacağının sonucunu doğuruyor. Bu anlamda alt yapımızı dijitalleştirmeye devam ediyoruz. Tüketicilerin akılı sayaçlarla birlikte, çatı üstü güneş santralleri, mikro rüzgar türbinleri, elektrikli araçlar batarya depolama sistemleri sayesinde, üreten tüketici konumuna gelmelerini bekliyoruz."

Enerjide veri ve bilginin önemi

EDİDER Genel Sekreteri Dr. Alper Terciyanlı da enerji sektöründeki dijitalleşme kavramının, "enerjide dönüşümü", "yenilenebilir enerji", "elektrik depolanması", "elektrikli araçlar" ve benzeri yeni teknolojileri imkanlı hale getirecek bir araç olduğunu söyledi.

Terciyanlı, konforlu bir yaşam için yeni teknolojilerin insan hayatına entegrasyonu sürecinde enerjinin dijitalleşmesinin bir gereklilik haline geldiğini belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Dijitalleşme ile birlikte, verinin değere dönüştürülmesi de önem kazandı. Enerji sistemlerinden birçok veri alınıyor, büyük boyutlarda veri değerlendiriliyor. Bu veriyi değere dönüştürmek üzere yaptığımız çalışmalar öne çıkıyor. Ayrıca biz yatırımcı ve teknoloji şirketlerinin nasıl davranması gerektiği ve neleri önceleyeceğimiz önem kazanacak."

Dijitalleşmede teknoloji faktörü

Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (ELDER) Genel Direktörü Özge Özden ise enerji sektöründe dijitalleşmenin tarihsel sürecine yönelik bilgi verdi.

Özden, verilerin saklanması, iletimi, yorumlanması konularında insanoğlunun çok yol aldığını belirterek, "Dijitalleşme uzun zamandır hayatımızda var olan bir unsur. Binlerce yıl önce insanoğlu muhasebe ve mimarlık alanındaki çalışmalarını sayılarla ifade etmeyi tercih etti. O zamanlar 0 dan 9'a kadar sayılar kullanırken makine çağında 1 ve 0 sayıları daha etkin kullanılmaya başlandı. Süper bilgisayarların devreye daha çok girmesiyle farklı sistemler hayatımıza girebilir." ifadelerini kullandı.

Bugün ise enerjide dijitalleşme sayesinde maliyetlerin düşeceğini aktaran Özden, enerji sektöründe zaman alan işlemlerin kısalacağını ve enerjide verimlik hedefine ulaşılacağını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA