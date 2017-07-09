Dijital Ekran Uygulamalarında Sıkça Sorulan Sorular

iDisplay İş Geliştirme ve Proje Satış Yöneticisi Murat Yılmaz digital ekran uygulamalarında sıkça sorulan soruların cevaplarını Wise TV'ye açıkladı.



En çok merak edilen sorulardan birinin digital ekran maliyetleri oldunu söyleyen Yılmaz konuya açıklık getirerek dijital ekranların uzun ömürlü olduklarını ve satış sonrası garanti süreçlerinin daha profesyonel işlediğini, bu nedenle ev tipi cihazlar ile aralarında fiyat farkı bulunmasının normal olduğunu belirtti. Kullanıcıların maliyet dışında merak ettikleri diğer bir sorunun ise yazılım sürecini nasıl yönetecekleri olduğunu söyleyen Yılmaz iDisplay'in profesyonel yazılım ekibinin satış öncesinde kurumlara özel süreç eğitimi verdiğini, satış sonrasında da gerekli desteği vererek yazılım süreçlerinin sorunsuz hale getirdiklerini belirtti.