Dijital Ekran Kurulumları Nasıl Gerçekleştiriliyor?

iDisplay İş Geliştirme ve Proje Satış Yöneticisi Murat Yılmaz digital ekran kurulumlarının nasıl gerçeleştirildiğini Wise TV'ye anlattı.



Dijital ekran kurulum yöntemlerinin farklı şekillerde yapılabildiğini söyleyen Yılmaz bunun belirleyenlerinin mekanın yapısı, müşterinin talebi gibi etmenler olduğunu söyledi. Yılmaz kurulum ekibinin uzman kişilerle beraber mekan incelemesi yaptıktan sonra kurulum tipine karar verdiğini de sözlerine ekledi.