"Dijital Eğitimi Destekleme Projesi" Başlıyor
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"Dijital Eğitimi Destekleme Projesi" Başlıyor

'Dijital Eğitimi Destekleme Projesi' Başlıyor
Bültenler - Haberler | Güncel

Toplantıya İtalya, İspanya, Hollanda, Litvanya, Romanya ve Türkiye'den proje ortağı okullarda ve kurumlarda görev yapan öğretmen ve yöneticiler katıldı.

İskenderun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin ortak olduğu,Romanya'nın Targu Mures kentinde faaliyet gösteren Scoala Gimnaziala "Friedrich Schiller" okulu koordinatörlüğünde Erasmus+"Think Global, Act Digital – Strong partnerships to support digital education" , "Küresel Düşün, Dijital Hareket Et, Dijital eğitimi desteklemek için güçlü ortaklıklar" isimli projenin başlangıç toplantısı 8/9 Temmuz 2021 tarihleri arasında Manisa'nın Salihli ilçesinde yapıldı.

Toplantı hakkında bilgi veren İskenderun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi müdür yardımcısı Hanefi ZOBAR, toplantının toplam 10 katılımcı ile başarılı bir şekilde tamamlandığını belirtti. Toplantıda projedeki aktiviteler hakkında bilgilendirmeler yapıldığını belirten ZOBAR, sözlerine şöyle devam etti. "Projemiz öğrencilerin, öğretmenlerin ve velilerin dijital yeterliliklerini geliştirmeye yönelik bir proje. Toplantıda, ileride yapılacak aktivitelerin, neleri kapsayacağı, hangi tarihlerde yapılacağı gibi konular üzerine çalışmalar yaptık. Aslında bu toplantımız önceki aylarda yapılacaktı ama pandemi dolayısı ile ertelemek zorunda kaldık. Proje ortaklarımız alanında deneyimli kurumlar. Şuana kadar öğrenci, öğretmen ve velilerimizin dijital yeterliliklerini ölçmeye yönelik bir takım çalışmalar yaptık. Eylül ayında, öğrencilerimize grup olarak eğitim vereceğiz ve eğitim alan öğrencilerimizde diğer arkadaşlarına eğitim verecek. Bu şekilde tüm öğrencilerimizin eğitim almalarını sağlamış olacağız. İlk toplantımıza Manisa Salihli 50. Yıl Ortaokulu ev sahipliği yaptı. Okul müdürü sayın Fatih AKIN ve proje sorumlusu Davut METİN, hem toplantı için hem de kültürel tanıtım için özveri ile çalışmışlar. Ülkemizin tanıtımını da en üst düzeyde yaptılar. Kendilerini teşekkür ediyorum."

Proje toplantısına katılan Romanya Targu Mureş Okul Müfettişleri Başkanı Sabin Gavril PAŞCAN toplantıdan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Ülkeler arası işbirliği ile eğitimde dijitalleşmenin önünün açılmasının daha kolay olduğu belirten PAŞCAN, şunları söyledi. " Proje ortağı okullarımızın yaptığı çalışmaları yerinde inceledim. Uzaktan eğitim sürecinde eğitim için büyük çaba sarfeden öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. Türkiye'de 2 günlük çalışma yapma fırsatı bulduk. Aynı zamanda hem proje ortakları ile hem de Salihli İlçe Milli Eğitim Müdürü sayın Mahmut YENEN'le eğitim üzerinde konuştuk. Umarım ülkeler arası bu işbirliği hep devam eder.Öğrencilerimiz için güzel projeler üretiriz. Projede emeği geçen herkese tekrar teşekkür ediyorum"

İskenderun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde, 2014 yılında itibaren Erasmus+ projelerine ağırlık verdiklerini belirten okul müdürü Kadiriye YIRTICI, proje kapsamında Eylül 2021 ayından itibaren öğrenci ve öğretmen eğitimlerinin başlayacağını ve öğrencilerimizle birlikte yurtdışı hareketliliklere katılacaklarını belirtti.

Kaynak: Bültenler

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