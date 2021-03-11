Dijital Eğitimde Fark Yaratanlar Zirvesi'nin tanıtımı Mardin'de yapıldı

Mardin'de Bahçeşehir Koleji ve Bahçeşehir Koleji Dijital Eğitim Merkezi, Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim Araştırma Merkezi (SODİMER) iş birliğiyle 21-22 Mayıs 2021'de gerçekleştirilecek Dijital Eğitimde Fark Yaratanlar Zirvesi'nin tanıtım yapıldı.

Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Özlem Dağ ve SODİMER Başkanı Prof. Dr. Levent Eraslan, kolejin Mardin kampüsünü ziyaret ederek öğretmenler ve öğrencilerle bir araya geldi.

Ziyaretin ardından düzenlen toplantıda konuşan Özlem Dağ, Türkiye'de salgın döneminde bir yılın geride kaldığını hatırlatarak, süreçten en çok etkilenenlerin başında eğitim ve sağlık alanının geldiğini, bu süreçte yoğun çaba harcayan bütün öğretmenleri ve Milli Eğitim Bakanlığını kutladıklarını söyledi.

Sağlıkçıların ön cephede savaştığını ancak onlar kadar öğretmenlerin de bu cephede en önde yer aldığını aktaran Dağ, şöyle konuştu:

"Sadece bugünü değil, yeni nesilleri yarına da taşıyabilmek için önemli bir görev omuzlarında. Bahçeşehir Koleji olarak bu süreçte dijital eğitime hazırlığımızla ki 12 yılı aşan bir tecrübemiz var. Aslında bu sürece 'çalışkan öğrenci' olarak başladık. Bahçeşehir Koleji'nde aynen ülkemizdeki hızlı refleks gibi hızlı bir refleks verildi. Öğrencilerimiz eğitim-öğretim sürecine dijital platformlarda öğretmenlerimizle birlikte devam etti."

"Dijital eğitim hayatımızın bir parçası olmaya devam edecek"

Özlem Dağ, bu sürecin; sadece dijitalin önüne geçtiği veya yüz yüze eğitimin dijitalin yerini aldığı bir süreç olmaktan çok, "hibrit bir süreç" olarak değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Okullarda öğrencilerin yüz yüze olmasının birçok avantajı bulunduğunu ancak bir o kadar da dijital süreçlerin devam etmesi, zamandan ve mekandan bağımsız öğrencilere ulaşabilmenin de çok önemli olduğunu vurgulayan Dağ, şöyle devam etti:

"Dijital eğitim, hayatımızın bir parçası olmaya devam edecek. O zaman bu süreçte edindiğimiz deneyimleri tüm eğitim camiasıyla paylaşmak, ülkemizin eğitim camiasına, eğitim iklimine katkı sunmak hem kurum olarak hem de öğretmenler olarak görevimiz. Bu anlamda da önemli bir çalışmaya SODİMER ile imza atıyoruz. Dijital Eğitimde Fark Yaratanlar Zirvesi'nde, Türkiye genelindeki tüm öğretmenler bu dönemdeki dijital eğitim deneyimlerini, çalışmalarını ve bence daha da önemlisi bu süreçteki gözlemlerini ve geleceğe dair hayallerini, planlarını bu süreçte bütün öğretmenlerle paylaşacak."

"Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak"

SODİMER Başkanı Prof. Dr. Levent Eraslan da bu süreçte en çok yorulan, emek veren değerli öğretmenleri bir platform altında toplamak istediklerini ifade etti.

En ücra köyden en metropoldeki öğretmene kadar her birinin ürettiği dijital nesneler bulunduğunu aktaran Eraslan, şunları kaydetti:

"Bunları bir araya getirip gerekli desteği, takdiri vermek istiyoruz. Çünkü artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Bundan sonra bütün eğitim-öğretim süreci böyle olmaya devam edecek. Daha da farklılaşacak. Hologram eğitim, Bahçeşehir Koleji'nin önemli bir vurgusu olacak. Şu anda yerli ve milli yazılımlarıyla Bahçeşehir Koleji, binlerce öğrencisine etkili davranış kazandırmakta. Bu süreçte çok değerli öğretmenlerimizi, dijital eğitimin kahramanlarının ürünlerini de bekliyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Sincar