"Dijital Eğitimde Fark Yaratanlar Zirvesi"ne doğru
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"Dijital Eğitimde Fark Yaratanlar Zirvesi"ne doğru

19.03.2021 15:47 | Son Güncelleme: 19.03.2021 15:52

Bahçeşehir Koleji yöneticileri Edirne Valisi Ekrem Canalp ve Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı'yı ziyaret etti.

Bahçeşehir Koleji yöneticileri Edirne Valisi Ekrem Canalp ve Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı'yı ziyaret etti.

Bahçeşehir Koleji Trakya Bölge Koordinatörü Sevtap Engin, Edirne Bahçeşehir Koleji İlköğretim Müdürü Mahmut Boztürk ve Lise Müdürü Aysun Yiğitsoy ziyarette Edirne'de gerçekleştirilecek "Dijital Eğitimde Fark Yaratanlar Zirvesi" ile ilgili bilgi verdi.

Canalp, ziyaretten memnuniyet duyduğunu kaydetti.

Heyet daha sonra Milli Eğitim Müdürü Arpacı'yı da ziyaret etti.

Ziyarette Dijital Eğitimde Fark Yaratanlar Zirve'si hakkında bilgilendirme yapıldı. Zirve Bahçeşehir Koleji Dijital Eğitim Merkezi, Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim Araştırma Derneği tarafından düzenlenecek.

Projeler www.sodimer.org adresi üzerinden 15 Nisan'a kadar gönderilebilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Demirci

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