"Dijital Eğitimde Fark Yaratanlar Zirvesi ile deneyimlerimizi paylaşacağız"

Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Özlem Dağ, pandemi sürecine eğitim-öğretim boyutuyla bakıldığında 190 ülkenin bu süreçten ciddi anlamda etkilendiğini belirterek, "Bahçeşehir Koleji olarak 12 yılı aşkın süredir dijital eğitim yapıyoruz. Son 3 yıldır Türkiye'de kullandığımız bir platformumuz var. Bu bir dijital platform. Yapay zeka tabanlı, kişiye özgü modellenmiş ve adı da 'Metodbox'. Biz bu kadar kısa bir sürede bir de SeeMeet adıyla yüz yüze görüşme platformu ekledik. Bu yerli ve milli olması açısından da önemli bir yatırım. Şu an yüz yüze eğitime devam eden öğrencilerimiz, aynı zamanda dijital platformlarla; dijital platformlara devam eden öğrencilerimiz de aynı zamanda yüz yüze eğitimle harmanlanmış bir sürece dahil oldular" dedi.

Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Özlem Dağ, 21-22 Mayıs'ta gerçekleşecek 'Dijital eğitimde fark yaratanlar' zirvesi hakkında bilgilendirme yapmak amacıyla Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde bünyelerindeki okulları, beraberinde Genel Müdür Yardımcısı Savaş Boyar ve Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim Araştırma Merkezi (SODİMER) Başkanı Prof. Dr. Levent Eraslan'la ziyaret ederek, eğitimcilerle bir araya geldi. Bahçeşehir Koleji Diyarbakır Hevsel Kampüsü'nde de basın mensuplarıyla bir araya gelen Dağ, koronavirüs risk haritasında mavi kategoride bulunan kentlerde birçok kademede yüz yüze eğitime geçildiğini anımsatarak, "Bu süreci değerlendirmek, öğretmenlerimizle, öğrencilerimizle bir arada olmak için de bu ziyareti bir fırsat olarak gördük. Bunun için birlikteyiz. Pandemi süreci Türkiye'de 1 yılı doldurdu. Dünyada birçok ülkede daha da uzun bir süreyi kapsıyor. İşin eğitim-öğretim boyutuyla baktığınızda dünyada 190 ülke bu süreçten çok ciddi anlamda etkilendi. Bu da 1,6 milyar öğrenci anlamına geliyor. Bunlar çok ciddi rakamlar ve ülkemizde de özellikle örgün eğitime devam eden genç nüfus sayısı oldukça yüksek. Liseye kadar olan süreçte 16 milyon çocuk, yüksek öğretim kurumlarını da işin içerisine dahil ettiğinizde 25 milyona yakın öğrenciden bahsediyoruz. Bu süreç içerisinde Türkiye, sağlıkta olduğu gibi bu kadar genç bir nüfusa, bu kadar yaygın bir kilometreye kadar her köşede öğrencisine ulaşmak için hızlı bir refleks gösterdi. Milli Eğitim Bakanımız Ziya Selçuk nezdinde bütün eğitimcileri de tebrik etmek istiyorum. Çünkü zor bir süreç" diye konuştu.

'12 YILI AŞKIN SÜREDİR DİJİTAL EĞİTİM VERİYORUZ'

Bahçeşehir Koleji olarak 12 yılı aşkın süredir dijital eğitim verdiklerini aktaran Dağ, "Bahçeşehir Kolejinde 12 yılı aşkın süredir dijital eğitim yatırımlarımız, uygulamalarımız devam ediyor. Bu sayede pandemiyle uzaktan eğitime geçildiği ilk günden itibaren öğrencilerimiz eğitimlerine aynı kalitede devam edebildiler. Bu bütün dünya için aslında değerlendirdiğimizde çok zor bir süreçti. Şu an birçok ülke hala öğrencilerine dijital platformla, yüz yüze platformu harmanlamış sistemler sunamazken Türkiye'de Bahçeşehir Koleji olarak biz bu süreci başlattık. 16 Mart'ta yüz yüze eğitimden tamamen evlere geçilen süreçte biz, 23 Mart'ta ilk startı vermiştik. Bu çok hızlı ve çok donanımlı bir reflekstir. Şu an bu edindiğimiz deneyimi Türkiye'nin eğitim iklimiyle paylaşmak, öğretmenlerimize, öğrencilerimize ve Bahçeşehir Koleji bünyesinden olmayan tüm velilerimize de bu süreçleri sunmak ve ülkemizi geleceğe taşıma zamanı. Biz biraz da bu nedenle buradayız. Bu kadar kısa süre içerisinde çok ciddi deneyim kazandık. Platformlar değişti ama öğretmenin, eğitim içeriğinin önemi ve bu eğitim içeriğini sunacağınız donanımlı platformların, teknolojinin önemi de artık çok daha kalın çizgilerle altı çizilir hale geldi. Türkiye'ye eğitimde liderlik eden Bahçeşehir Koleji olarak bu konuda da liderlik etmeyi görev biliyoruz. Türkiye genelinde bütün öğretmenler, Türkiye'nin neresinde, hangi okulda olursa olsun, bu dijital eğitim sürecindeki deneyimlerini ve çalışmalarını paylaşacaklar. Bunlar bir platformda toplanacak ve bu çalışmalar önümüzdeki sürece de ışık tutacak. Çünkü artık dijital eğitim, hayatımızın bir parçası ve öyle de olmalı. Çünkü artık eğitimde teknoloji ve eğitimde dijitalleşme tercih ettiğimiz bir süreç olmaktan çıktı, zorunluluk haline geldi" ifadelerini kullandı.

'TÜM KURUMLAR BU SÜREÇTE İŞ BİRLİĞİ İÇERİSİNDE ÇALIŞMALI'

'Dijital eğitimde fark yaratanlar' zirvesine değinen Dağ, şunları söyledi:

"Hep eğitim konuşuyoruz. Yine eğitim konuşuyoruz ama nasıl bir eğitim? Nasıl nesiller yetiştirmeliyiz? Bunu konuşmalıyız. Bu nesilleri yetiştirmek için hangi becerileri, hangi platformlarda, hangi süreçlerle kazandırmalıyız. İşte bu zirvede de bunlar konuşulacak. Bahçeşehir Koleji olarak biz hep şunu

söyledik; eğitim, dört duvarın arasına sığdırılmayacak kadar büyük bir iş. İçerisindeki teknolojik yatırımı, donanımı çok çok önemli ama yeterli değil. Dijital eğitim, hayatımızın temelinde. Pandemi sürecinde de görüyoruz ki bu tarz süreçlerin iyiye doğru gitmesi, sorunların çözülmesi, şu anki süreçten sağlıkla, her yönüyle çıkılmasının yolu bilimden geçiyor, teknolojiden geçiyor. İnsanlığa, dünyaya faydalı bilim ve teknoloji üretmenin yolu da nitelikli eğitimden geçiyor ve artık bu yolun çizgisini de dijital eğitim belirliyor. Yüz yüze eğitim özellikle belirli yaş grupları için önemli ve her zaman da öyle olacak. İkisi de birbirinin yerini almayacak ama eğitim öğretim bir bütün. Bütünsel olarak 360 derece bakmamız gereken önemli bir konu. Kampüs, kampüs dışındaki bütün dijital platformlarımız, ortamlarımız, sosyo-kültürel yaşamımız, bütün bu sürecin bir parçası. Öğrencilerimiz birlikte çalışabilmeli, problem çözebilmeli. İş birliği ve iş bölümü ile çalışabilmeli. Bunun için iyi iletişim kurabilmeli ama her şeyden önemlisi bilimi ve teknolojiyi niye üretmesi gerektiğini bilmeli. Yani hem milli değerlerimize hem de evrensel insani değerlere sahip olmalı. Dünyanın neresinde olursak olalım bu küresel yapı içerisinde hiçbirimiz farklı bir noktada duramadık. Aynı sorunu, aynı ihtiyacı, aynı kaygıyı paylaştık. O zaman bu kadar ortak sorunumuz varsa ve bu sorunların temelinde de doğa, çevre, birlikte yaşam kültürü ve bütün bunlarla birlikte yoksulluklara ve eşitsizliğe çözüm üretme varsa çocuklarımızı bunun için yetiştirmeliyiz. Batısından doğusuna, kuzeyinden güneyine dijitalleşme, fırsat eşitliğini de getiriyor. Kaliteli eğitime ulaşma özgürlüğünü de getiriyor. Bu sürece böyle bakmalı ve tüm Türkiye'deki tüm kurumlar, özelinden devlet kurumlarına kadar bu süreçte iş birliğiyle çalışmalı."

'TÜRK EĞİTİM TARİHİNDE BİR İLK'

SODİMER Başkanı Prof. Dr. Levent Eraslan ise zirveyle birlikte Türk eğitim tarihinde bir ilki gerçekleştireceklerini söyleyerek, "1 yıldır neredeyse uzaktan eğitim, dijital eğitim süreçlerinde çok büyük bir şekilde performans gösteren kendi evinden, kendi yemek masasını tahta yapan öğretmenlerin ürettiği dijital malzemeler, nesneler oldukça kıymetli. Bizler de Bahçeşehir Kolejinin desteğiyle bu değerli materyallleri bir platformda toplamak istedik. Okullara hak ettikleri değeri vermek istedik. Bu çok değerli ve önemli bir çalışma. Özelikle özel sektörün bu konuda bir temsilcisi olan Bahçeşehir Kolejine çok teşekkür ederim. Bundan 5-10 yıl sonra dijital eğitim alanında bir yenilik olacaksa o yeniliği yapacak kadro Bahçeşehir Kolejidir" dedi.

Basın toplantısının ardından Bahçeşehir Koleji Özlem Dağ ve SODİMER Başkanı Prof. Dr. Levent Eraslan, Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu'nu makamında ziyaret ederek "Dijital Eğitimde Fark Yaratanlar Zirvesi"nin detaylarını paylaştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı