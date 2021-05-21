"Dijital Eğitimde Fark Yaratanlar Zirvesi" kapılarını açtı

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, "Dijital dönüşüm her ne kadar özünde teknolojik bir devrimmiş gibi görünse de asıl odak noktasının birey olduğunu unutmamak lazım. Çünkü dönüşüm önce zihinde başlıyor.

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, "Dijital dönüşüm her ne kadar özünde teknolojik bir devrimmiş gibi görünse de asıl odak noktasının birey olduğunu unutmamak lazım. Çünkü dönüşüm önce zihinde başlıyor. Bunu sağlamak için de bir farkındalık oluşturmak zorundayız." dedi.

Bahçeşehir Koleji ana sponsorluğunda ve Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim Araştırma Merkezi (SODİMER) ev sahipliğinde düzenlenen "Dijital Eğitimde Fark Yaratanlar Zirvesi" çevrim içi düzenlenen açılış toplantısıyla başladı.

Açılışta konuşan Koç, dijitalleşmenin çalışma şekillerinde köklü bir dönüşüm yaşattığını belirterek, şu değerlendirmede bulundu:

"İşletmelerin hayatta kalmak için dijital olarak hızlı bir şekilde dönüştüğü ve rekabet gücünü artırmaya çalıştığı, kamunun sadece kamu hizmetlerinin elektronik ortama taşınmasından değil, kurumlar arası iş birliğini artırarak kamu verisinden daha fazla değer üretmeyi hedeflediği, bireylerin dijital teknolojilerin kullanımına yönelik yetenek dönüşümlerini gerçekleştirmeye çalıştıkları bir dönemi yaşıyoruz. Kamu perspektifinden dijital dönüşüm vaadini ortaya çıkarmanın anahtarı tüm alanlarda entegre ve tutarlı politikalar geliştirmekten geçmektedir."

Yapay zeka, büyük veri ve siber güvenlik alanlarının yanı sıra kamunun dijital dönüşümünde de çalıştıklarını belirten Koç, "Dijital dönüşüm her ne kadar özünde teknolojik bir devrimmiş gibi görünse de asıl odak noktasının birey olduğunu unutmamak lazım. Çünkü dönüşüm önce zihinde başlıyor. Bunu sağlamak için de bir farkındalık oluşturmak zorundayız. Konu dijitalleşme olunca bütüncül bir farkındalık oluşturmak daha derin bir mesele haline geliyor." diye konuştu.

Salgınla birlikte değişen dijital teknolojilerin kullanımına örnekler veren Koç, şunları ifade etti:

"Kovid-19 salgını 188 ülkede okulların kapanmasına yol açmış, bu durumdan dünya çapında 1,5 milyardan fazla öğrenci ve 63 milyon eğitimci etkilenmiştir. Ülkemiz, Çin'den sonra, milyonlarca öğrenciye ulusal çapta uzaktan eğitim başlatan ikinci ülke olmuştur. Türkiye'nin dijital eğitim platformu EBA, tüm özellikleri ve binlerce içeriğiyle uzaktan eğitim sürecinde yanımızda yer almaktadır. Dünya Ekonomik Forumu için Kasım 2020'de 29 ülkede 27 bin 500'den fazla yetişkinin çevrim içi katıldığı bir araştırmada, küresel olarak 10 yetişkinden yedisinin (yüzde 72), bundan beş yıl sonra ülkelerindeki yükseköğrenimin en azından yüz yüze olduğu kadar çevrim içi olarak da yürütüleceğini düşündüğünü ortaya koymaktadır. Hatta yetişkinlerin dörtte biri (yüzde 23), beş yıl içinde ülkelerindeki yükseköğrenimin tamamen veya çoğunlukla çevrimiçi olarak yürütüleceğine inanmaktadır. Bu oran ülkemiz için de benzer seviyededir."

"Yerli ve milli teknolojilerin kullanımını önceliklendiriyoruz"

Koç, eğitimde dijital dönüşümden beklenen faydanın sağlanabilmesinin altyapı ve yatırımların zamanında yapılmış olmasına bağlı olduğunu ve bu nedenle dijital dönüşüm sürecinde atılan altyapı adımlarını önemsediklerini söyledi.

Dijital dünyada yaşanan gelişmelerin çocuklar için güvenliğin önemini de arttırdığını aktaran Koç, "Bu kapsamda, kamu kurum ve kuruluşlarının alacağı tedbirlerin yanı sıra, okullar ve aileler tarafından alınabilecek tedbirler üzerinde de çalışmaktayız. Sıfır riskli bir dijital ortam elde edilemez olsa da, daha güvenli bir dijital ortam için gerekli koşulları oluşturmak ve çocuklara fırsatları sınırlamaksızın riskleri tanıtmak ve yönetmek için doğru dijital beceri ve araçları sağlamaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Koç, Milli Eğitim Bakanlığı'nın EBA'ya entegre uzaktan eğitim altyapısında yabancı menşeli video konferans uygulamaları yerine ülkemizde geliştirilen ve verinin Türkiye'de kalmasını sağlayan BiP Meet uygulamasının kullanımı için çalışmaların Dijital Dönüşüm Ofisi liderliğinde devam ettiğini dile getirdi.

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, sözlerine şöyle devam etti:

"Bu kapsamda ilk 2 pilot çalışma 15-31 Aralık ve 22 Şubat-5 Mart tarihleri arasında İzmir Menderes Şehit Hakan İncekar Ortaokulunda başarılı şekilde tamamlandı. Uzaktan eğitim ihtiyaçlarına istinaden geliştirilen yeni özellikleri ile başlanan 3. pilot çalışmamız da BiP Meet uygulamasının kullanımına farklı bölgelerden 3 okulda devam edilmektedir. Bu okullarımız Karaman Zübeyde Hanım Ortaokulu, Ordu Milli İrade Ortaokulu, Mersin Yenişehir Barbaros Ortaokulu. BiP Meet üzerinden yapılan derslerde aynı anda 600'ün üzerinde öğrencimiz eş zamanlı derslerini sağlıklı bir şekilde takip etmiştir. Tek bir sınıfta ise 50'nin üzerinde katılımla BiP Meet'in sınıf içi kontrol özellikleri sayesinde sorunsuz ders işletilebilmiştir. Derslere katılımların yüzde 55'i bilgisayar, yüzde 45'i ise mobil/tablet cihazları üzerinden sağlanmaktadır. Dijital okuryazarlığın ve Dijital farkındalığın artırılmasına yönelik içerikler hazırlıyoruz. Rafadan Tayfa serisi, teknoloji içerikli bölümleriyle Dijital Tayfa olarak ekranlarda yer alıyor. İnternetin güvenli kullanımı, sanal zorbalık, internet bağımlılığı, yapay zeka, nesnelerin interneti, dijitalleşmenin hayata yansımaları ve milli teknolojiler gibi konu başlıklarında bölümler hazırladık. Her alanda olduğu gibi, siber güvenlik alanında da yerli ve milli teknolojilerin kullanımını ve farkındalığı artırmayı önemsiyor ve önceliklendiriyoruz."

"Doğru bilgiye dijital ortamda erişmeyi öğretmeliyiz"

Eğitim kadrolarının, dijitalleşmenin getirdiği birçok yeniliğe uyum sağlamalarının kaçınılmaz olduğuna değinen Koç, "Teknoloji, öğrencilerin olduğu kadar, öğretmenlerin de çevrimiçi kurslar, arama motorları, internet kütüphaneleri ve sosyal medya gibi araçları kullanarak, mevcut bilgilerini daha hızlı geliştirmelerine olanak sağlamaktadır. Bu durum öğretmenlerimizin, ülkemizin neresinde olursa olsun bilgiye erişim kısıtı olmaksızın ve sürekli olarak öğrencilerine güncel bilgi sunmalarına imkan tanımaktadır. Bu yeni dönemde öğretmenler, internette mevcut olan ve öğrencilerin de kolaylıkla erişebildiği büyük miktarda bilgi için bir kalite filtresi olarak görev yapmalıdırlar." diye konuştu.

Doğru bilgiye dijital ortamda erişmeyi öğretmeliyiz diyen Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, şöyle devam etti:

"Öğrencilerin bilgiye erişim çabasında dijital teknolojileri kullanıyor olması, kitaplarla teknolojik çözümlerin zaman içerisinde yer değiştirmesine neden olacaktır. Geleceğin öğrencileri, bir konu hakkındaki bilgilerini arttırmak için kitap yerine video, animasyon ve artırılmış gerçeklik gibi uygulamaları tercih edecektir. Hatta öğretmenlerinin yanı sıra yapay zeka uygulamalarına sorular yönelterek, sorularına kendi algı düzeylerinde hazırlanmış video, animasyon ve arttırılmış gerçeklik uygulamaları ile cevap bulabileceklerdir. Dijital Dönüşüm Ofisi olarak, ülkemizde, etkin ve etkili bir eğitim sisteminin oluşturulabilmesi amacıyla, eğitim alanında büyük veri ve yapay zeka teknolojileri kullanımını önemsiyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Erdoğdu