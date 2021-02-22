Dijital eğitimde fark yaratan öğretmenler buluşuyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Dijital eğitimde fark yaratan öğretmenler buluşuyor

22.02.2021 13:28 | Son Güncelleme: 22.02.2021 13:33
Dijital eğitimde fark yaratan öğretmenler buluşuyor

Türkiye eğitim camiası Bahçeşehir Koleji ve Bahçeşehir Koleji Dijital Eğitim Merkezi, Sosyal Medya ve Dijital Gu¨venlik Eğitim Araştırma Merkezi (SODİMER) iş birliğiyle 21-22 Mayıs 2021 tarihlerinde gerçekleştirilecek "Dijital Eğitimde Fark Yaratanlar Zirvesi"nde buluşacak.

Türkiye eğitim camiası Bahçeşehir Koleji ve Bahçeşehir Koleji Dijital Eğitim Merkezi, Sosyal Medya ve Dijital Gu¨venlik Eğitim Araştırma Merkezi (SODİMER) iş birliğiyle 21-22 Mayıs 2021 tarihlerinde gerçekleştirilecek "Dijital Eğitimde Fark Yaratanlar Zirvesi"nde buluşacak. Türkiye genelinden öğretmenler, eğitimde dijital dönu¨şu¨m tanıklıklarını paylaşacakları zirve için başvurularını, 15 Nisan 2021 tarihine kadar gerçekleştirebilecek.

Bahçeşehir Koleji ve Sosyal Medya ve Dijital Gu¨venlik Eğitim Araştırma Merkezi (SODİMER) işbirliğinde gerçekleşecek olan 'Dijital Eğitimde Fark Yaratanlar Zirvesi' 21-22 Mayıs 2021 tarihlerinde düzenlenecek. Etkinliğin dijital öğrenme ortamları ve buna bağlı olarak sınıf ortamlarında yapılan grup ya da bireysel tüm çalışmaların değerlendirileceği büyük bir eğitim buluşması olarak planlanıyor. Aynı zamanda 'Dijital Eğitimde Fark Yaratanlar Zirvesi' kapsamında, pandemi döneminde öğretmenler tarafından hazırlanan dijital öğretim materyalleri, dijital öğrenme nesneleri ve dijital öğretim su¨reçleri hakkındaki değerlendirmelerde, deneyim paylaşımlarında bulunulacak ve etkin yöntemler belirlenecek.

ÖĞRETMENLER FARKLI KATEGORİLERDE BAŞVURU YAPABİLECEK

Tu¨rkiye'nin dört bir yanından her alandan öğretmenin bir araya geleceği zirveye katılmak isteyen öğretmenler, başvurularını farklı kategoriler üzerinden yapabilecekler. Temel eğitim, erken çocukluk eğitimi, sanat, spor, rehberlik, mesleki eğitim, fen ve matematik eğitimi vb. başlıklar altında gerçekleştirilecek zirveye katılmak isteyen öğretmenlerin www.sodimer.org adresinde bulunan başvuru formunu 15 Nisan tarihine kadar doldurarak başvuru yapabilecek.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hadise Fuat Oktay Hulusi Akar Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Onur Akay Ezgi Mola Aleyna Tilki Demet Akalın
Spor Erol Bulut Hakan Kutlu Abdullah Avcı Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Pkk İran Adana Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Dijital eğitimde fark yaratan öğretmenler buluşuyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.2.2021 13:34:58. #1.16#
title